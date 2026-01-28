La Policía localiza dos cadáveres en la misma zona de Tenerife en solo seis días de diferencia

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación tras el hallazgo de los cadáveres de dos personas en la zona de Benijo –dentro del Parque Rural de Anaga– en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Los cuerpos fueron localizados a escasos metros de diferencia y en un lapso de apenas seis días, según han informado fuentes oficiales.

El segundo hallazgo se produjo en las inmediaciones del Mirador de Benijo durante un dispositivo de búsqueda que ha permanecido activo varios días. La localización fue posible gracias a la intervención del Grupo de Guías Caninos de la Policía Nacional, especializado en la detección de restos humanos. El perro que participó en la operación es de raza Springer Spaniel y cuenta con experiencia en operativos complejos –como los dispositivos especiales desplegados durante la DANA– según detalla la Policía Nacional.

El operativo incluyó además apoyo aéreo mediante un helicóptero de la Jefatura Superior de Policía de Canarias y la utilización de drones, lo que permitió inspeccionar de manera exhaustiva zonas de difícil acceso dentro del parque. También participaron los canes del grupo REHU de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, colaborando en la búsqueda de ambos cuerpos.

Dos turistas ucranianos

Según el diario El Día, los cuerpos corresponderían a dos amigos de nacionalidad ucraniana que estaban alojados en una vivienda de Benijo haciendo turismo desde hacía días. La información recogida en el mismo medio revela que todo indica que las víctimas perdieron la vida cuando se encontraban juntos durante la noche del martes 13 de enero, o en la madrugada siguiente.

Los dos cadáveres aparecieron en la misma zona, conocida por los vecinos como El Risco; es decir, en el exterior de la última curva antes de iniciar el acceso al caserío de Benijo. El pasado 14 de enero, a las 10:27 horas, la sala operativa del 112 recibió el aviso de que un hombre de 44 años había sido encontrado por un familiar en el fondo de un barranco. En aquella jornada, los bomberos de Tenerife tuvieron que intervenir para recuperar el cuerpo sin vida. La mujer del primer fallecido alertó de que cuando murió su marido se encontraba junto a un amigo, por lo que desde ese momento policías del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional concentraron sus esfuerzos en localizar al segundo hombre ucraniano

Una posible caída

Hasta el momento, la investigación permanece abierta y las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias de los fallecimientos. La Policía Nacional mantiene el seguimiento de la zona mientras se desarrollan las pesquisas.

El Parque Rural de Anaga, donde se produjeron los hallazgos, es un espacio de orografía compleja, por lo que ha sido necesario desplegar recursos especializados para la búsqueda. La Policía Nacional ha resaltado que la coordinación entre unidades especializadas es clave para el éxito de este tipo de operaciones y para garantizar la seguridad en la zona. Según el diario El Día, la zona donde se encontraron los cuerpos es un terreno irregular de considerable altura, por lo que una de las hipótesis de los investigadores podría ser una caída.