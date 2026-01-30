Un adolescente de 15 años confiesa el asesinato de un niño de 12 al que no conocía: "Fue un apuñalamiento al azar"

Un adolescente británico de 15 años ha admitido este jueves ante un tribunal de Birmingham haber asesinado de manera totalmente arbitraria a un menor de 12 años en enero del año pasado en un parque de esta ciudad del centro de Inglaterra. Según informa EFE, el acusado —cuya identidad no puede hacerse pública por tratarse de un menor— tenía solo 14 años cuando cometió el crimen, el 21 de enero de 2025.

Durante la vista, el joven se declaró culpable no solo del homicidio del pequeño Leo Ross, sino también de dos agresiones previas contra otras personas, que resultaron heridas, así como de portar un arma blanca el día del asesinato.

A 15-year-old who fatally stabbed 12-year-old Leo Ross in a Birmingham park pretended to be an innocent bystander and spoke to police minutes after the attack, a court has heard. He has pleaded guilty to murder and multiple violent offences.#Birmingham pic.twitter.com/wuVCghQwxP — BPI News (@BPINewsOrg) January 29, 2026

Los hechos ocurrieron cuando Leo regresaba a casa tras salir del colegio. El atacante se cruzó con él sin que existiera relación alguna entre ambos y lo apuñaló sin motivo aparente, en lo que la policía calificó como "un apuñalamiento al azar y sin mediar provocación".

Tras el ataque, el agresor trató de deshacerse del cuchillo arrojándolo a un río cercano y, posteriormente, volvió a la escena del crimen aparentando ser un transeúnte más. Allí llegó incluso a declarar a los agentes que acababa de encontrarse con el cuerpo sin vida de un niño al que aseguraba no conocer.

Un historial reciente de violencia

Según informa la BBC, el adolescente tenía un historial reciente de violencia y había atacado a varias personas en la misma zona los días 19 y 20 de enero, así como horas antes del asesinato de Leo. En el episodio más grave, golpeó a una anciana con su propio bastón y después la lanzó a un río. El inspector detective Joe Davenport explicó que el joven seleccionaba a víctimas vulnerables, "personas de las que sabía que podía abusar y a las que podía dominar fácilmente".

El responsable policial fue aún más explícito al describir el comportamiento del acusado: "Disfrutaba haciendo daño a la gente y disfrutaba viendo el caos que se producía", afirmó Davenport en declaraciones recogidas por la BBC. Tras apuñalar mortalmente al niño, el agresor regresó al lugar para observar lo ocurrido e incluso habló con los agentes que acudieron al aviso, una actitud que levantó sospechas desde el primer momento. "Dijo que no lo había tocado, así que no estaba implicado en el caso. Es una cosa realmente extraña de decir", relató el inspector, que también subrayó que permaneció allí "como si disfrutara viendo lo que había hecho".

La prueba clave del caso

La BBC añade que el cuchillo no llegó a caer al agua, sino que quedó en la orilla del río. Más tarde fue recuperado por la policía, que halló en el arma ADN del agresor y también de Leo Ross. "Eso resultó ser la prueba clave del caso", concluyó Davenport.

El procedimiento judicial se ha visto aplazado durante varios meses para que especialistas en psiquiatría evaluaran el estado mental del acusado, una circunstancia que ha retrasado su declaración de culpabilidad hasta este jueves. El juez ha anunciado que la sentencia se dará a conocer el próximo 10 de febrero.