Un joven marroquí paraliza un vuelo al subirse al techo de un avión en el aeropuerto de Valencia

El aeropuerto de Valencia-Manises vivió este sábado por la tarde un episodio de gran tensión tras la irrupción de un hombre en la zona de pistas, que terminó subiéndose al techo de un avión comercial de la compañía Vueling poco antes de su despegue con destino a Ámsterdam. El suceso obligó a interrumpir la operativa del vuelo y provocó un retraso de alrededor de dos horas y media.

Esto ha ocurrido esta tarde en el aeropuerto de Valencia… 🤦🏻‍♂️ Se nos está quedando un panorama, precioso, precioso!@wallstwolverine pic.twitter.com/iVAncwm1MP — BioInvestor (@BioInvestor7) January 31, 2026

El protagonista del incidente es un joven marroquí de 24 años que logró colarse en el recinto aeroportuario y acceder hasta la aeronave, un Airbus A320, cuando ya se encontraba preparado para iniciar el viaje. El individuo portaba una mochila y permaneció durante varios minutos sobre el fuselaje del avión, llegando incluso a desplazarse por la parte superior con evidente riesgo de caída.

Los hechos comenzaron poco antes de las seis de la tarde y se prolongaron durante aproximadamente diez minutos. Durante ese tiempo, tres agentes de la Guardia Civil trataron de controlar la situación y dialogar con el hombre para que descendiera de forma voluntaria. Finalmente, lograron convencerlo para que bajara por el mismo punto por el que había subido, utilizando la escalerilla de embarque, tal y como recoge el diario Las Provincias.

Una crisis de salud mental

Una vez en tierra, los agentes comprobaron que el joven no llevaba ningún tipo de arma en la mochila. No obstante, su comportamiento y las expresiones incoherentes que pronunciaba hicieron sospechar que podría estar atravesando una crisis de salud mental.

Tras recibir una primera atención médica en el propio aeropuerto, el hombre fue trasladado en una ambulancia de Soporte Vital Básico a la Unidad de Psiquiatría del Hospital General de Valencia, donde quedó ingresado, según han confirmado fuentes médicas. Asimismo, la Guardia Civil ha abierto diligencias por una posible infracción de la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea.

Desde Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) han señalado que el incidente no supuso ningún riesgo para la seguridad de los pasajeros ni para el tráfico aéreo general, aunque sí afectó directamente al vuelo implicado. Los viajeros pudieron reanudar su trayecto a las 21:00 horas en otra aeronave, que aterrizó en Ámsterdam pasadas las once de la noche.

Un equipo técnico de Vueling inspeccionó minuciosamente el avión para descartar daños estructurales antes de autorizar su retirada de servicio. Según Las Provincias, el hombre ya había sido visto el día anterior en el aeropuerto solicitando información sobre vuelos a Marruecos y había estado previamente en tratamiento por problemas de salud mental.