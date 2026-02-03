Tercera muerte laboral en una semana en la provincia de Sevilla tras la caída de un hombre desde una nave industrial

La provincia de Sevilla vuelve a sumar una nueva víctima mortal por un siniestro laboral. Un hombre de 70 años ha fallecido este lunes tras precipitarse desde el techo de una nave industrial situada en el polígono Canama, en el municipio sevillano de Alcolea del Río. Con este suceso, ya son tres las muertes relacionadas con el trabajo registradas en menos de una semana.

El accidente ocurrió poco antes de las 18.20 horas, cuando el hombre, propietario de la nave ubicada en la calle G del parque empresarial, cayó al vacío desde la cubierta del edificio, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

La víctima fue evacuada en helicóptero sanitario al hospital de Traumatología del Virgen del Rocío de Sevilla, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Tercera muerte laboral en una semana

Este nuevo suceso se produce apenas cinco días después de otro accidente mortal de características similares. El pasado 29 de enero, un trabajador de 55 años perdió la vida al caer desde la cubierta de una nave del polígono PISA, en Mairena del Aljarafe, mientras realizaba labores de mantenimiento.

Un día antes, el miércoles de la semana pasada, un joven de 21 años de Los Palacios y Villafranca falleció en una obra de construcción en la zona de Palmas Altas, en la capital sevillana, tras caerle encima una placa mientras trabajaba en el edificio. Este último accidente fue considerado la primera muerte laboral registrada en la provincia en lo que va de 2026.

Desde el sindicato UGT Sevilla calificaron este último fallecimiento como "totalmente evitable", al producirse durante una jornada marcada por la alerta naranja por fuertes rachas de viento. La organización sindical denunció que las condiciones meteorológicas desaconsejaban la realización de trabajos en exteriores y reclamó una normativa más estricta que obligue a paralizar la actividad laboral en situaciones de riesgo extremo.

Un año negro para las muertes laborales

Estos tres fallecimientos que se producen, además, tras un año especialmente negro para la siniestralidad laboral en Sevilla. La provincia cerró 2025 con un total de 36 fallecimientos en el ámbito laboral, la cifra más alta de la última década. El dato supuso un incremento muy significativo respecto a años anteriores, ya que en 2024 se registraron 22 muertes y en 2023 fueron 25.

Los sindicatos han advertido reiteradamente de que muchas de estas muertes podrían haberse evitado con el cumplimiento estricto de las medidas de prevención y seguridad. Según los datos conocidos, las caídas desde altura continúan siendo una de las principales causas de fallecimiento vinculadas directamente al puesto de trabajo en la provincia.