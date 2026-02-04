Cae una red de narcotráfico en Valencia: 51 detenidos, 12 lingotes de oro y 242 kilos de cocaína

La Policía Nacional ha detenido a 51 personas y ha desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico. La red operaba principalmente en la Comunidad Valenciana y distribuía grandes cantidades de droga –sobre todo cocaína procedente de Portugal– a distintos puntos del territorio nacional.

La operación policial, desarrollada en varias fases desde abril del pasado año, ha permitido llevar a cabo 39 entradas y registros en las provincias de Valencia, Castellón, Madrid y Cuenca, y se ha saldado con la incautación de cerca de 242 kilogramos de cocaína, gran parte de ellos ocultos en vehículos con compartimentos secretos, además de otras sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, armas y numerosos bienes de valor.

Según la investigación, la red estaba perfectamente estructurada, con miembros que desempeñaban funciones diferenciadas, desde la adquisición y el transporte de la droga hasta su almacenamiento y distribución a distintos escalones del mercado ilícito.

Droga almacenada y distribuida desde distintos puntos de Valencia

Las primeras pesquisas se iniciaron tras detectar la actividad de un individuo que presuntamente se dedicaba a la distribución de cocaína en la Comunidad Valenciana. Las labores de vigilancia permitieron confirmar que contaba con numerosos vehículos e inmuebles para mover y ocultar la droga, lo que llevó a los agentes a destapar una organización más amplia.

Los investigadores localizaron varios espacios utilizados como almacenes de sustancias estupefacientes repartidos por diferentes municipios valencianos, entre ellos Burjassot, Alcàntera de Xúquer, Riba-roja de Túria y Torrent. Desde estos puntos, la droga era distribuida tanto dentro de la comunidad como a otras provincias.

Vehículos "caleteados" y conexiones con Madrid y Cuenca

Uno de los elementos clave de la investigación fue la detección de vehículos preparados con compartimentos ocultos, conocidos como "caletas", utilizados para transportar la droga de forma discreta por toda España. En septiembre del pasado año, la Policía identificó uno de estos vehículos en Alcàntera de Xúquer, logrando posteriormente localizar el domicilio donde se guardaba, en el municipio madrileño de Majadahonda.

Las pesquisas también permitieron averiguar que parte de la cocaína tenía como destino un distribuidor asentado en una localidad de Cuenca, lo que evidenciaba el alcance interprovincial de la red.

Operativos sucesivos y numerosos ingresos en prisión

A finales de noviembre, los agentes tuvieron conocimiento de un transporte de gran volumen de cocaína oculto en uno de los vehículos "caleteados", lo que dio lugar a un operativo policial de gran envergadura, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones (GEO). En esa fase se practicaron registros en varios municipios de Madrid y Cuenca, donde se incautaron más de 160 kilos de cocaína, además de marihuana y dinero en efectivo. Siete personas fueron detenidas entonces, seis de las cuales ingresaron en prisión provisional.

Una vez neutralizado ese nivel de la organización, la investigación continuó sobre los escalones siguientes. A comienzos de 2026 se realizaron nuevos registros en distintas localidades valencianas, con la incautación de más cocaína, grandes sumas de dinero y un arma de fuego, y la detención de 11 personas, tres de ellas enviadas a prisión.

Días después, otra fase de la operación permitió intervenir decenas de kilos de cocaína, heroína, pastillas de MDMA, armas de fuego y más efectivo en municipios de Valencia y Castellón, con 15 nuevos arrestos, siete de los cuales ingresaron en prisión provisional.

Golpe final a la red

La investigación culminó con un último dispositivo dirigido contra la cartera de clientes y distribuidores a pequeña escala, con registros en varias localidades valencianas, incluida la ciudad de Valencia. En esta fase se incautaron hachís, cocaína, marihuana, dinero en efectivo, lingotes de oro, un arma de fuego y otros efectos, y se detuvo a 16 personas, una de las cuales fue enviada a prisión.

En total, la Policía Nacional ha logrado desarticular por completo la organización, con un balance final de 51 detenidos, 17 ingresos en prisión provisional, 39 registros, y la incautación de cientos de kilos de droga, más de 554.000 euros en efectivo, doce lingotes de oro, seis armas de fuego, armas simuladas y prohibidas, munición y 36 vehículos, once de ellos preparados con compartimentos ocultos. La operación supone uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en la Comunidad Valenciana.