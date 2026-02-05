Dan por muerto a un hombre en Tailandia, lo entierran y reaparece días después

Una familia de la provincia de Chiang Rai, en el norte de Tailandia, tuvo que exhumar un cadáver después de descubrir que el hombre al que habían dado por muerto regresó con vida a su domicilio dos semanas después del entierro. Según informa el medio tailandés The Thaiger, los hechos se remontan al pasado 9 de enero, cuando la familia recibió la notificación oficial del fallecimiento de un varón de 48 años en la provincia de Chiang Mai. Tras el aviso, el cuerpo fue trasladado hasta su localidad natal, donde se celebraron los ritos funerarios habituales antes del sepelio.

Regreso del supuesto fallecido

El 24 de enero, el hombre apareció por su propio pie frente a la vivienda familiar, lo que llevó a los allegados a solicitar la intervención de la Unidad de rescate de Mae Chan para esclarecer lo ocurrido. Con autorización de la familia, se procedió a la exhumación del cuerpo enterrado. Una vez abierto el ataúd, el propio afectado identificó al fallecido como un amigo con el que compartía vivienda y trabajo en Chiang Mai, según recoge el medio singapurense Mothership.

De acuerdo con los dos medios, la confusión se originó porque el hombre que realmente murió llevaba consigo el documento de identidad del que posteriormente regresó a casa, lo que provocó una identificación errónea por parte de los equipos de emergencia en el primer momento.

Traslado del cuerpo y ritual en la aldea

Confirmado el error, la familia solicitó la ayuda de la Fundación Thap Yang Sataranakusol, que se encargó de cambiar el sudario, preparar un nuevo féretro y trasladar el cadáver al hospital para que pudiera ser entregado a los familiares legítimos de la víctima. The Thaiger añade que el episodio generó preocupación en la aldea, habitada por miembros de la etnia Akha, cuyas creencias consideran inapropiado introducir en la comunidad el cuerpo de una persona ajena, motivo por el que se llevó a cabo un ritual espiritual. El padre del hombre, de 66 años, aseguró a medios locales que desconoce por qué el amigo de su hijo portaba su documentación. El propio protagonista tampoco ha ofrecido una explicación concreta sobre ese extremo.