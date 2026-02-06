Detenido en Madrid por retransmitir en directo las violaciones a su hija menor

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre acusado de difundir en directo las agresiones sexuales que cometía contra su hija menor a través de aplicaciones de retransmisión, a cambio de monedas virtuales que aumentaban su popularidad y le permitían adquirir productos ofrecidos en esas plataformas.

La investigación se inició en noviembre, tras la alerta de un ciudadano al correo electrónico habilitado por la Policía Nacional para denunciar delitos de pornografía infantil. La Dirección General de la Policía ha informado de que un mes después se logró localizar y detener al presunto agresor, que permanece en prisión.

La actuación fue desarrollada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia, sección de protección al menor, cuyos especialistas confirmaron la existencia de retransmisiones en directo de contenido sexual protagonizadas por la menor.

Difusión de los abusos en plataformas digitales

Los agentes constataron que el detenido utilizaba salas privadas de aplicaciones de retransmisión en directo para captar usuarios mostrando fotografías de la niña en una cama como reclamo. Posteriormente, a través de otra aplicación distinta, difundía en directo las agresiones que él mismo cometía.

Relacionado La Policía libera a ocho mujeres en un narcoprostíbulo situado entre un colegio y una guardería de Madrid

El sistema permitía a los espectadores conectarse deliberadamente a estas retransmisiones, mientras el acusado obtenía monedas virtuales canjeables por regalos digitales o mejoras de posicionamiento de su perfil.

Tras avanzar en las pesquisas, la Policía logró identificar al sospechoso, que residía en Madrid. Fue detenido en diciembre, y en el registro de su domicilio se incautaron dos teléfonos móviles con gran cantidad de material pornográfico, incorporado como prueba en la investigación.

Operación Esquil

El hombre pasó a disposición judicial como presunto responsable de corrupción de menores, incluyendo la producción, tenencia y distribución de pornografía infantil, así como agresión sexual. Tras su comparecencia, se decretó su ingreso inmediato en prisión.

La investigación, denominada operación Esquil, ha sido detallada este viernes por responsables de la Unidad de Ciberdelincuencia. La Policía ha recordado que el correo denuncias.pornografia.infantil@policia.es permite a los ciudadanos colaborar de forma anónima y confidencial.