El asesinato de Álex, un niño de 13 años, sigue dejando una estela de dolor, incredulidad y preguntas sin respuesta. El menor fue brutalmente asesinado el sábado 24 de enero en el domicilio del padre de un amigo, Juan Francisco, un bibliotecario de 48 años que confesó el crimen y que desde entonces permanece en prisión preventiva en Picassent, aislado del resto de internos por motivos de seguridad.

Álex había acudido a esa casa para pasar la tarde jugando a videojuegos con el hijo del agresor. Nada hacía presagiar lo que ocurriría después. Según la investigación, el detenido lo atacó a sangre fría, sin un motivo claro, apuñalándolo hasta en 20 ocasiones con un cuchillo de cocina y golpeándolo con extrema violencia con un bate de béisbol. Todo ocurrió en apenas quince minutos.

El juez ha ordenado una evaluación psiquiátrica para determinar si Juan Francisco es o no imputable y hasta qué punto pudo influir en su conducta el conflictivo proceso de separación que atravesaba con su exmujer. Mientras tanto, el presunto asesino no ha recibido visitas, ni siquiera de su propio padre.

La voz de una madre destrozada

10 días después del crimen, la voz que más ha conmovido a la opinión pública ha sido la de Visitación, Visi, la madre de Álex. En una entrevista televisiva concedida a Telecinco, en una exclusiva del periodista de investigación Alfonso Egea, la madre ha decidido dar la cara para desmentir rumores y explicar el dolor que atraviesa su familia.

"Me siento incapaz de seguir adelante", ha relatado entre lágrimas. "Ahora no sientes nada, estás vacía, estás muerta por dentro". Visi ha explicado cómo cada mañana revive el golpe de la ausencia al preparar el desayuno y recordar que ya no hace dos bocadillos, sino uno. Su mayor preocupación es su hijo pequeño, de diez años, al que no sabe cómo explicarle por qué han matado a su hermano.

La madre ha insistido en que no existía ningún motivo para el crimen y que jamás obtendrán una respuesta. "Nunca va a haber explicación, porque no la hay", ha afirmado. Para ella, no se trató de un arrebato impulsivo, sino de un acto premeditado. Ha recordado que su hijo salió de casa a las cinco y cuarto de la tarde y que a las cinco y veinticinco le envió un último WhatsApp avisando de que cenaría en casa. Minutos después, Álex ya estaba muerto.

Bulos y mentiras tras el crimen

Visi también ha querido desmontar algunas informaciones falsas que han circulado desde el asesinato. Ha negado rotundamente que su hijo fuera un acosador escolar o que tuviera problemas con compañeros del colegio. Asimismo, ha asegurado que tampoco mantenía relación alguna con la exmujer del asesino, más allá de coincidir ocasionalmente en el grupo de WhatsApp de madres del colegio.

"No me he tomado un café con esa mujer, no la he acompañado al médico, no sabía nada de su vida personal", ha explicado, visiblemente indignada por las insinuaciones aparecidas en algunos relatos del caso.

Pese a su desconfianza en la justicia, Visi ha asegurado que no quiere alimentar el odio ni la venganza, especialmente por su hijo pequeño. Por ello, ha reconocido que no le queda otra opción que confiar en el sistema para poder seguir adelante.

Alfonso Egea: "Hay que ponerle cara y biografía a lo ocurrido"

El periodista de investigación Alfonso Egea, que ha seguido el caso desde el primer momento, ha reconocido el impacto personal que le ha provocado escuchar a la madre. "La empatía, que es el mayor arma del periodista, es también su peor enemigo", ha confesado en el programa En casa de Herrero. "Cuando hablas cara a cara con unos padres a los que les han destrozado la vida, esa empatía no te deja dormir".

Egea ha defendido la necesidad de huir de etiquetas y titulares deshumanizados. "No es 'el niño de Sueca'. Es Álex. Un niño de 13 años con toda su vida por delante que ha sido brutalmente asesinado y que deja a dos padres y a un hermano pequeño destrozados".

El periodista ha sido especialmente crítico con las especulaciones surgidas tras el crimen. "El hecho de que no sepamos por qué Juan Francisco mató a Álex no nos da patente para inventar motivos", ha subrayado. Ha negado que el menor se chivara de malos tratos o que existieran relaciones previas entre las familias. Según Egea, el detenido era "un hombre profundamente resentido" tras el abandono de su esposa, y utilizó el asesinato como un acto perverso dirigido, simbólicamente, contra ella.

Una investigación con preguntas abiertas

Pese a tratarse de un crimen confesado, la investigación sigue abierta. Alfonso Egea ha explicado que los investigadores aún no tienen claro qué ocurrió exactamente dentro de la vivienda durante el tiempo que Álex estuvo allí. El teléfono móvil del menor fue manipulado y hubo personas relacionadas con el entorno del agresor que permanecieron ilocalizables durante un tiempo.

Aunque existe un testigo presencial, el hijo del asesino, Egea ha aclarado que, al tratarse de un menor y además de un testimonio intrafamiliar, su declaración debe abordarse con extremas garantías y cautela. No puede ser interrogado como un adulto, solo explorado en un entorno protegido y en condiciones muy concretas.

"Queremos una reconstrucción científica y rigurosa de lo ocurrido", ha explicado el periodista. "Eso no se consigue en unos días". Mientras tanto, la Guardia Civil continúa trabajando para ofrecer a los padres de Álex un relato sólido de lo que pasó, algo a lo que puedan aferrarse tras perder a su hijo de la forma más incomprensible.