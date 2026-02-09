Un pasajero rompe los dientes a un empleado de Ryanair por el equipaje en Mallorca

Un individuo agredió a un trabajador de Ryanair en el aeropuerto de Palma de Mallorca el pasado domingo cuando este le señaló el exceso de peso en sus pertenencias para un vuelo con destino Madrid.

El suceso obligó a que el empleado fuera atendido por los servicios médicos tras recibir varios puñetazos en la cara. Según okdiario, el agresor le reventó la boca, llegándole a provocar la pérdida de varios dientes. Después, le propinó un cabezazo, lo que hizo que acabase ensangrentado con una brecha en la frente.

Según ha explicado CCOO, la víctima intentaba cumplir con la normativa de la compañía aérea en un vuelo con destino Madrid-Barajas.

Desde la organización sindical han calificado la agresión de "del todo inadmisible", lamentando que trabajadores del sector aéreo se vean expuestos a reacciones violentas por parte de los usuarios. "Nos solidarizamos con el agredido y reclamamos una revisión de las medidas", han señalado.

En este sentido, el sindicato ha anunciado que contactará con Aena para analizar la situación y exigir una mejora en los protocolos de seguridad.