Menú
Sucesos

Un pasajero rompe los dientes a un empleado de Ryanair por el equipaje en Mallorca

El pasajero propinó varios puñetazos en la cara al trabajador, que precisó asistencia sanitaria antes de volar a Madrid.

Libertad Digital
El pasajero propinó varios puñetazos en la cara al trabajador, que precisó asistencia sanitaria antes de volar a Madrid.
Un avión Ryanair en una de las pistas del aeropuerto de Palma. | Europa Press

Un individuo agredió a un trabajador de Ryanair en el aeropuerto de Palma de Mallorca el pasado domingo cuando este le señaló el exceso de peso en sus pertenencias para un vuelo con destino Madrid.

El suceso obligó a que el empleado fuera atendido por los servicios médicos tras recibir varios puñetazos en la cara. Según okdiario, el agresor le reventó la boca, llegándole a provocar la pérdida de varios dientes. Después, le propinó un cabezazo, lo que hizo que acabase ensangrentado con una brecha en la frente.

Relacionado

Según ha explicado CCOO, la víctima intentaba cumplir con la normativa de la compañía aérea en un vuelo con destino Madrid-Barajas.

Desde la organización sindical han calificado la agresión de "del todo inadmisible", lamentando que trabajadores del sector aéreo se vean expuestos a reacciones violentas por parte de los usuarios. "Nos solidarizamos con el agredido y reclamamos una revisión de las medidas", han señalado.

En este sentido, el sindicato ha anunciado que contactará con Aena para analizar la situación y exigir una mejora en los protocolos de seguridad.

Temas

En Sucesos

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj