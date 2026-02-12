Muere un conductor tras ser arrollado por un tren Alvia en Talavera de la Reina

Un hombre ha fallecido este jueves después de que el vehículo que conducía haya sido arrollado por un tren Alvia en la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo). El convoy cubría la línea Chamartín-Badajoz en el momento del accidente.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el aviso se ha recibido a las 20:11 horas, poco antes de la llegada del tren a la estación talaverana. Por causas que se han investigado, el turismo ha sido embestido por el Alvia, lo que ha provocado la muerte del conductor, único ocupante del vehículo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, además de los bomberos de Talavera. Asimismo, una UVI móvil ha acudido al punto del siniestro, aunque su personal sanitario únicamente ha podido certificar el fallecimiento del hombre.

Por su parte, ninguno de los 206 pasajeros que han viajado en el tren ha resultado herido, según han precisado las mismas fuentes a Europa Press.