La Guardia Civil investiga el choque mortal entre un Alvia y un turismo en Talavera

La Guardia Civil investiga el fallecimiento de un varón de 50 años este jueves tras ser arrollado por un tren Alvia en Talavera de la Reina (Toledo). El accidente ocurrió en un paso a nivel con señalización.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar sobre las 20.11 horas del jueves, cuando un tren Alvia que cubría la línea Madrid-Extremadura colisionó con un turismo que se encontraba en un paso a nivel. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo falleció en el acto.

El paso a nivel donde se produjo el siniestro cuenta con señalización vertical con limitación de velocidad a 30 km/h para los vehículos que se aproximan, señalización de Stop e iluminación con sensores de movimiento.

En el convoy viajaban aproximadamente 190 pasajeros, que resultaron ilesos. Tuvieron que ser evacuados y trasladados en autobús para poder continuar su trayecto hasta Extremadura. El Subsector de Tráfico de Toledo de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido.