Un ciudadano chino intenta colar 19 kilos de monedas falsas de 50 céntimos en un centro comercial

Los Carabinieri investigan a un ciudadano chino de 42 años tras sorprenderle cuando trataba de introducir en el circuito legal cerca de 19 kilogramos de monedas falsas de 50 céntimos, con un valor nominal aproximado de 1.200 euros, mediante un convertidor automático de efectivo en un centro comercial de Cornaredo, en la provincia de Milán.

La escena llamó la atención desde el primer momento. Los empleados del centro comercial Bennet detectaron una situación anómala y dieron aviso a las fuerzas de seguridad. El individuo había accedido al recinto con una caja de cartón llena de monedas, que intentaba volcar en una máquina automática destinada a cambiar monedas por billetes.

Protocolo antifalsificación

Según informan MilanoToday y Corriere della Sera, los Carabinieri de la estación de Cornaredo se desplazaron hasta el lugar y procedieron a la incautación del dinero, al comprobar que se trataba de monedas presuntamente falsificadas. Todo el material ha quedado bajo custodia y será examinado por el Núcleo Antifalsificación Monetaria de Milán para determinar el tipo de falsificación.

El hombre fue denunciado ante la Fiscalía de la República por un delito de puesta en circulación de moneda falsa. A continuación, fue trasladado a la Jefatura de Policía de Milán, donde se constató que se encontraba en situación irregular en Italia desde 2023 y que tenía pendiente un decreto de expulsión, cuya ejecución ha sido impulsada tras la intervención policial.

Desde MilanoToday apuntan además a que el plan pudo ir más allá del simple uso del convertidor automático. "El hombre había intentado robar una máquina para cambiar dinero. Pero algo en su plan salió mal", recoge el medio italiano.