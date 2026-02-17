Asesina a su mujer y a uno de sus hijos durante un partido de hockey en Rhode Island : "Mi padre fue el tirador"

Un hombre de 56 años ha asesinado a su esposa y a uno de sus hijos y ha dejado a otros tres familiares heridos de gravedad tras abrir fuego durante un partido de hockey juvenil celebrado ayer en Rhode Island. El autor se ha suicidado posteriormente, según han confirmado las autoridades.

El tiroteo ha tenido lugar en la Arena Dennis M. Lynch, en la ciudad de Pawtucket, mientras se disputaba un torneo escolar de hockey en el que participaban equipos de varios institutos del estado. De acuerdo con la cadena local WPRI, los hechos se produjeron alrededor de las 14:30 horas.

Tres muertos y varios heridos en un tiroteo durante partido de hockey sobre hielo en Rhode Island (EEUU) pic.twitter.com/OboJn1ycAO — Libertad Digital (@libertaddigital) February 17, 2026

Identificación del autor y víctimas

La policía ha identificado al autor como Robert Dorgan, padre de un estudiante de último curso del instituto de North Providence. Según WPRI, el atacante disparó contra cinco miembros de su propia familia. La madre falleció en el lugar de los hechos, mientras que uno de los hijos murió posteriormente en el hospital. Otros tres familiares han quedado ingresados en estado crítico en el Hospital de Rhode Island.

La jefa de la Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, ha indicado en una comparecencia ante los medios que los investigadores han tratado el suceso como una posible disputa familiar: "Parece que se trata de un incidente dirigido que podría estar relacionado con un conflicto familiar", señaló, según declaraciones recogidas por Associated Press.

Investigación policial en curso

El partido ha sido retransmitido en directo por Internet, por lo que el tiroteo ha quedado registrado en vídeo. Un portavoz de la plataforma que emitía el encuentro informó a NBC de que el acceso a esas imágenes ha sido bloqueado.

Una fuente citada por Fox News indicó que el autor disparó contra su esposa y sus tres hijos antes de quitarse la vida. Horas después, una mujer que se identificó como hija del tirador confirmó esa versión en declaraciones a WCVB:

"Mi padre fue el tirador. Disparó a mi familia y ahora está muerto".

La mujer añadió que su padre tenía problemas de salud mental, sin aportar más detalles.

Antecedentes familiares del sospechoso

Documentos judiciales obtenidos por WPRI indicaron que Dorgan tenía antecedentes de conflictos familiares. En 2020 presentó una denuncia contra su suegro tras someterse a una operación de cambio de sexo, acusándole de amenazas y de intentar desalojarle de su vivienda. El suegro fue imputado inicialmente, aunque los cargos fueron retirados posteriormente.

Ese mismo año, su entonces esposa solicitó el divorcio, que se formalizó en junio de 2021. En aquel momento, Dorgan residía en Jacksonville, Florida, y trabajaba como camionero, según la documentación judicial.

Desde la oficina del alcalde de Pawtucket se ha informado de que no se busca a más sospechosos, por lo que las autoridades consideran que el autor actuó solo. La investigación permanece abierta para determinar el móvil exacto del ataque.