Detenido un hombre de 72 años por incendiar la Albufera de Mallorca para "limpiar" la zona

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de La Puebla, de 72 años, como presunto responsable de numerosos incendios en el entorno del Parque Natural de la Albufera de Mallorca. El arresto se produjo el pasado 10 de febrero, cuando, según los investigadores, el sospechoso se disponía a iniciar un nuevo fuego en un día de fuerte viento.

Tras su detención, el hombre explicó que prendía fuego a los cañaverales para "limpiar" áreas que consideraba "sucias", con abundante vegetación seca acumulada. Los agentes no descartan que detrás de su conducta pueda existir algún tipo de trastorno mental.

La quema de cañas ha sido utilizada tradicionalmente como método para regenerar determinadas zonas húmedas. Sin embargo, en la actualidad esta práctica está completamente prohibida debido al grave peligro que entraña y al impacto ambiental que puede causar si el fuego se descontrola.

En un espacio protegido como la Albufera de Mallorca, uno de los humedales más valiosos del archipiélago, las llamas pueden avanzar con gran rapidez, especialmente cuando soplan vientos intensos. Precisamente, según la investigación, el sospechoso elegía jornadas ventosas para favorecer la expansión del fuego entre la vegetación seca.

Operación "Ruedas de Fuego"

La investigación fue desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que desde 2024 seguía la pista de un posible pirómano ante el incremento de incendios registrados en la zona. El dispositivo recibió el nombre de operación "Ruedas de Fuego".

Durante meses, los agentes realizaron vigilancias discretas en distintos puntos del parque natural. Habían detectado un patrón claro: los fuegos se iniciaban en días de viento fuerte, lo que facilitaba que las llamas se propagaran con rapidez por los cañaverales.

La colaboración ciudadana resultó clave. Varios testigos aseguraron haber visto al sospechoso en las inmediaciones poco antes de que comenzaran los incendios. Uno de ellos logró fotografiarle cuando abandonaba el lugar mientras, a su espalda, las cañas ardían. Esa imagen fue determinante para avanzar en su identificación.

Fotografía tomada por un dron del espacio calcinado.

Seguimiento por tierra y aire

Una vez identificado como vecino de La Puebla, los investigadores intensificaron la vigilancia. Al día siguiente de uno de los incendios, el hombre regresó al parque natural en bicicleta. Según las pesquisas, se dirigió directamente al punto donde había provocado el fuego la jornada anterior, aparentemente para comprobar el alcance de los daños.

Los agentes le siguieron de forma discreta en todo momento y recurrieron incluso a un dron para supervisar sus movimientos desde el aire y recabar pruebas gráficas. La grabación confirmó su presencia en el lugar.

El 10 de febrero, con un fuerte vendaval azotando la zona, el sospechoso volvió a desplazarse al entorno de la Albufera. Ante la posibilidad de que intentara iniciar otro incendio en condiciones especialmente peligrosas, los agentes decidieron interceptarlo antes de que pudiera actuar. En el momento de la detención llevaba encima tres mecheros y abundante papel, material presuntamente destinado a facilitar la ignición.