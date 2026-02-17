Detenidos dos jóvenes por encerrar a su amigo en un aerogenerador de Burgos donde murió electrocutado

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 25 y 31 años por su presunta implicación en la muerte de un joven de 23 años, fallecido electrocutado en junio de 2025 dentro de un aerogenerador en un paraje de Quintanilla Sobresierra (Burgos). La investigación, desarrollada en el marco de la Operación 'Almuiño', concluye que los acompañantes habrían cerrado el acceso por el que la víctima se introdujo en la estructura, lo que le impidió salir antes de producirse la descarga eléctrica.

El suceso ocurrió el 13 de junio de 2025 en un parque eólico de esa localidad, donde los tres jóvenes habían decidido acampar. Según las pesquisas, los implicados habrían acordado realizar un reto que consistía en entrar en el interior de un aerogenerador y hacerse fotografías. Alrededor de las 22.30 horas, la víctima logró acceder a la instalación tras manipular una rejilla de ventilación situada a casi tres metros del suelo.

Contradicciones e incongruencias en el relato

La investigación fue asumida por el Equipo de Policía Judicial del Alfoz de Burgos, que llevó a cabo una inspección técnica durante varias jornadas. Desde las primeras diligencias, los agentes detectaron contradicciones e incongruencias en el relato de los acompañantes, lo que motivó un análisis más exhaustivo de los hechos.

Las primeras conclusiones apuntaron a que la puerta peatonal había sido forzada sin éxito. Sin embargo, se localizó una rejilla de ventilación bajo la escalera de acceso que había sido manipulada. Las indagaciones determinaron que fue desatornillada y que se retiraron varios elementos de protección, lo que permitió al joven colarse en el interior tras trepar y saltar al hueco.

El análisis de los teléfonos móviles resultó determinante para reconstruir la secuencia de lo ocurrido. Los investigadores concluyeron que, por causas aún no aclaradas, las rejillas fueron recolocadas y atornilladas desde el exterior, una acción que solo puede realizarse manualmente desde fuera. Esto habría dejado a la víctima atrapada en el interior del aerogenerador, donde terminó sufriendo la descarga eléctrica que le causó la muerte.

Los agentes se desplazaron a la Comunidad de Madrid, donde procedieron a la detención de los dos sospechosos días atrás. Además del delito de homicidio imprudente, también se les imputa un delito de daños por los desperfectos ocasionados en la puerta de acceso al aerogenerador y por las pérdidas económicas derivadas de la paralización de la instalación.

Los detenidos, junto con las diligencias practicadas, han sido puestos a disposición de los juzgados de Burgos, que se encargarán de continuar con el procedimiento judicial.