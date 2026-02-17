Pactan 23 años de prisión tras aterrorizar a un niño de 14 años: "Te voy a matar a ti y a tu familia"

Tres hombres y una mujer han aceptado este martes penas que suman 23 años de prisión por extorsionar en Palma a un menor de 14 años, que llegó a entregarles 2.000 euros bajo amenazas.

Las partes han llegado a un acuerdo de conformidad, evitando así la celebración del juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y logrando una rebaja considerable de las peticiones de condena. El principal acusado ha aceptado dos años por extorsión, nueve por tres delitos de robo y tres por amenazas. El resto ha recibido penas inferiores que oscilan entre el año y medio y los cuatro años.

Para el pacto se ha tenido en cuenta que los acusados han consignado 18.400 euros en concepto de reparación del daño, así como la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido.

Los hechos se remontan a 2021. En aquel momento, los procesados, conocedores del alto poder adquisitivo de la víctima, comenzaron a pedirle dinero con la excusa falsa del robo de un móvil. A partir de ese momento, se desató una campaña de acoso y amenazas físicas y verbales, tanto presenciales como a través de mensajería y redes sociales.

Llegaron a intimidarle con una pistola de balines en el interior de un vehículo y realizaron una veintena de llamadas amenazando con "matar a él y a su familia". "Por mis muertos, aunque me metan diez años de prisión voy a ir a la puerta de tu casa y te voy a matar, te voy a meter diez tiros en el pecho", le espetó uno de los condenados.

El Ministerio Público reclamaba inicialmente penas que, en conjunto, superaban los 50 años de cárcel para los sospechosos.