Un coche invade la acera tras un choque múltiple en la Puerta de Alcalá: siete heridos

Siete personas han precisado asistencia sanitaria con pronóstico leve este martes tras el accidente de cuatro coches, que han colisionado en la Puerta de Alcalá, en Madrid.

Según ha informado Emergencias Madrid, el siniestro ocurrió cuando uno de los automóviles implicados, tras un choque lateral, perdió el control y acabó subiéndose a la acera que da al Parque del Retiro, llevándose por delante varios árboles.

Los efectivos de Samur-Protección Civil han atendido a tres ocupantes del turismo más afectado por el siniestro, que aquejaban dolor cervical, así como a otros tres viajeros del resto de coches afectados.

#Accidente con 4 vehículos implicados.📍Pza. Independencia #Retiro. 👉🏻Un coche invade la acera tras colisión lateral

👉🏻@BomberosMad sanea zona afectada

👉🏻@SAMUR_PC atiende a 6 personas por dolor cervical y #SUMMA112 a una más, un viandante. Leves

👉🏻@policiademadrid hace atestado pic.twitter.com/3oSq9L077q — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) February 17, 2026

Asimismo, el SUMMA 112 ha tenido que curar a un viandante que presentaba un corte en la mano que ha requerido puntos de sutura.

Una dotación de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se ha desplazado a la zona para evaluar los daños causados en el mobiliario urbano y en la valla histórica del parque. También los árboles afectados, de los cuales dos presentan daños.