Un hombre de 89 años roba artículos de lujo valorados en más de 1.100 euros

Un hombre de 89 años fue detenido el pasado viernes por la tarde en pleno centro de Roma tras ser sorprendido cuando robaba artículos de lujo valorados en más de 1.100 euros en una conocida galería comercial de la Via dei Due Macelli. Los hechos se produjeron alrededor de las 18:30, cuando el anciano cruzó las barreras antirrobo del establecimiento y activó la alarma sonora.

Un vigilante de seguridad lo vio alejarse apresuradamente y alertó a los carabineros de la comisaría de San Lorenzo in Lucina. A su llegada, los agentes le dieron el alto en repetidas ocasiones, pero el sospechoso intentó darse a la fuga antes de ser interceptado y conducido de nuevo al interior del local para su identificación.

Intento de huida tras activarse la alarma

Según la reconstrucción policial, el detenido hizo caso omiso a las órdenes de los agentes en un primer momento, obligándolos a interceptarlo tras unos metros de persecución. Una vez dentro del establecimiento, se procedió a su identificación y al registro de sus pertenencias, momento en el que quedó al descubierto el método empleado para el robo.

El hombre portaba una mochila manipulada para burlar los sistemas de seguridad. El interior estaba cuidadosamente forrado con hojas de papel de aluminio y cinta de embalar, un sistema de apantallamiento diseñado para neutralizar los sensores antirrobo de las tiendas.

Una mochila preparada para eludir sensores

En el interior de la mochila y en los bolsillos de su chaqueta, los carabineros hallaron un botín compuesto por dos pares de gafas de marca, un perfume, una cartera y otros accesorios sustraídos también de comercios cercanos situados en Via del Corso y Via del Babuino. Entre los objetos recuperados figuraba asimismo un reloj con correa de cuero y caja dorada con forma de corazón.

El valor total de la mercancía superaba los 1.100 euros y el detenido no logró justificar su procedencia. Todos los artículos fueron recuperados íntegramente y devueltos a los responsables de las tiendas afectadas, mientras que la mochila apantallada fue incautada por los agentes por considerarse un medio fraudulento vinculado al delito. El hombre, sin domicilio fijo, fue denunciado por hurto agravado y quedó en libertad.

Un historial delictivo que arranca en 1974

Tras su identificación, la policía confirmó que se trataba de un viejo conocido de las fuerzas del orden. Nacido en 1937 y de origen colombiano, su primer registro fotográfico en dependencias policiales se remonta a 1974. Desde entonces, ha acumulado décadas de antecedentes por hurtos agravados, receptación e incluso un robo impropio cometido en 2021 en la Estación Termini.

A lo largo de los años, el veterano delincuente actuó en distintas zonas de Roma y en otras ciudades del norte de Italia, como Trieste y diversas localidades de Liguria. Para dificultar su identificación, utilizó varios alias, entre ellos el de un supuesto ciudadano yugoslavo nacido en Sarajevo. Pese al paso del tiempo, las fuerzas de seguridad destacan que su forma de actuar apenas ha variado, manteniendo siempre la misma selección de objetivos y métodos para burlar los sistemas de seguridad.