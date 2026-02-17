Un hombre explota sexualmente a su mujer con más de 120 hombres en Suecia

La Fiscalía sueca se dispone a llevar ante los tribunales a un hombre de unos 60 años acusado de haber explotado sexualmente a su esposa durante años, ofreciéndola a decenas de hombres a cambio de dinero, según informa EFE. El arresto se produjo el pasado mes de octubre, después de que la mujer presentara una denuncia, aunque el caso no había trascendido públicamente hasta ahora.

De acuerdo con la investigación, el acusado habría utilizado anuncios en internet desde al menos 2022 para captar a los clientes, aunque también concertaba encuentros de forma directa. Las pesquisas apuntan a que al menos 120 hombres habrían pagado por mantener relaciones sexuales con la víctima, de unos 50 años, en lo que la Fiscalía considera un caso de proxenetismo agravado por su alcance y reiteración en el tiempo.

Pruebas documentales

La fiscal responsable del caso, Ida Annerstedt, ha señalado que el sospechoso niega los hechos, si bien el ministerio público dispone de "una gran cantidad de material escrito y grabaciones telefónicas" que, según la acusación, sustentan la investigación y permiten reconstruir la presunta actividad desarrollada durante años. Ese material está siendo analizado para determinar tanto la frecuencia de los encuentros como el papel desempeñado por cada uno de los implicados.

La Fiscalía prevé formalizar la acusación el próximo 13 de marzo y ya ha iniciado los interrogatorios a los hombres identificados. Aunque se estima que unos 120 habrían participado en los encuentros, no todos serán objeto de una investigación penal, una decisión que dependerá del grado de implicación que se les atribuya en los hechos.

Posibles condenas de cárcel

Aquellos clientes que finalmente sean procesados podrían enfrentarse a penas de hasta un año de prisión. El principal acusado, que cuenta con antecedentes policiales y estaría vinculado al grupo motero Ángeles del Infierno, se enfrenta a una posible condena de hasta diez años de cárcel si es declarado culpable, en un país donde el proxenetismo está duramente castigado por la ley.