Mata a su hijo de 10 años, hiere gravemente a su pareja y es abatido tras atacar a un guardia civil con un machete

Un hombre de 34 años ha matado en la madrugada de este viernes a su hijo de 10 años. También ha herido de extrema gravedad a su pareja, madre del menor, en una vivienda del núcleo de Cabo Blanco, en el municipio tinerfeño de Arona. Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a EFE, el suceso ocurrió en torno a la 1:00 horas y se saldó también con un agente herido. El presunto agresor terminó siendo abatido por los agentes después de amenazarles con un machete.

Tal y como ha adelantado Radio Club Tenerife – Cadena SER, durante la intervención el hombre se enfrentó a los guardias civiles con el arma blanca y llegó a herir presuntamente a uno de ellos en el hombro. Tras el ataque, los agentes tuvieron que hacer uso de su arma reglamentaria en defensa propia y el agresor falleció poco después.

La mujer se encuentra grave en el hospital

Por su parte, el diario El Día informa de que cuando los efectivos del Instituto Armado y de la Policía Local de Arona accedieron al domicilio, el menor ya había fallecido. La madre presentaba heridas de carácter muy grave –con cortes en las extremidades–. Por el momento, permanece ingresada en un centro hospitalario. El guardia civil herido sufrió lesiones de consideración en un brazo, aunque se encuentra fuera de peligro y pendiente de intervención quirúrgica.

De acuerdo con los primeros indicios recogidos por este mismo diario, la investigación se instruye como un posible caso de violencia de género. Los hechos tuvieron lugar en una vivienda de la barriada de Cabo Blanco, donde el agresor se resistió de forma violenta a su detención antes de ser abatido por los agentes.

Según han señalado fuentes de la Guardia Civil y la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en los registros judiciales no figura ninguna denuncia previa contra el hombre, ni tampoco constan antecedentes penales en su contra.