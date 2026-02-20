Una mujer de 68 años encierra en su casa a un hombre al que acababa de conocer en Valencia

La Policía Nacional detuvo el pasado 16 de febrero en Valencia a una mujer de 68 años, de nacionalidad polaca, acusada de retener contra su voluntad a un hombre veinte años más joven al que había conocido esa misma noche en un bar de la Avenida del Cid. Los hechos han sido confirmados por fuentes policiales a Europa Press.

Según el testimonio de la víctima, ambos se conocieron en un local cercano al domicilio de la mujer, quien le propuso subir a su casa. Una vez allí, comenzaron a intimar, pero el hombre decidió marcharse al notar que "algo no iba bien", tal y como relató posteriormente en el citado al programa Vamos a Ver.

Al intentar salir de la vivienda, comprobó que la puerta estaba cerrada con llave y bloqueada con varios elementos que impedían su apertura desde el interior, lo que le dejó atrapado en el piso sin posibilidad de abandonar el lugar.

La llamada de auxilio al 112

Ante la situación, el hombre logró contactar con el servicio de emergencias 112 alrededor de las 22:40 horas y alertó de que se encontraba "secuestrado", según explicó en Vamos a Ver. Varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta el domicilio, aunque en un primer momento no consiguieron acceder al interior.

Los agentes intentaron forzar la puerta utilizando un gato hidráulico del vehículo policial, pero la resistencia del cierre obligó a solicitar la intervención de los bomberos. Finalmente, los efectivos de emergencias emplearon herramientas hidráulicas para abrir la puerta, tal y como adelantó Las Provincias.

Una vez dentro, los agentes localizaron al hombre, a la mujer de 68 años y a una tercera persona que también se encontraba en el interior del domicilio.

Una tercera mujer en situación vulnerable

Se trataba de una mujer de 43 años y nacionalidad ucraniana que, según la información difundida en Vamos a Ver, se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes. La detenida aseguró que la conocía desde hacía tiempo y que la estaba ayudando debido a sus problemas de alcohol y a una situación personal complicada.

Los agentes procedieron a la detención de la mujer de 68 años como presunta autora de un delito de detención ilegal. Según fuentes policiales citadas por Europa Press, la arrestada cuenta con antecedentes por hechos similares.

La versión de la detenida

La acusada, identificada como Goshka Filippwitz, negó haber retenido a nadie y afirmó que no recuerda con claridad lo sucedido porque cree que alguien pudo haberle echado "algo en la bebida". En declaraciones en directo al programa Vamos a Ver, sostuvo que mantiene la puerta de su vivienda reforzada debido a robos sufridos en el pasado e incluso aseguró que en uno de ellos llegaron a matar a su perro.

Pese a estas explicaciones, la policía mantuvo la detención y trasladó a la mujer a dependencias policiales. Posteriormente, fue puesta en libertad a la espera de juicio y permanece investigada por un presunto delito de detención ilegal, aunque ella insiste en que todo forma parte de una maniobra "orquestada" contra su persona.