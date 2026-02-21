Indignación de los padres del joven asesinado por un niño de 13 años: "Hasta que no pasara algo no podían hacer nada"

Los padres del joven de origen colombiano fallecido este viernes tras ser acuchillado en la calle Democracia han roto su silencio para denunciar lo que consideran una muerte anunciada. La propia madre del agresor, un menor de 13 años actualmente bajo custodia, había solicitado auxilio a las autoridades ante la agresividad de su hijo sin obtener respuesta.

En una comparecencia marcada por el dolor, el padre del fallecido ha recriminado que las peticiones de intervención previa cayeron en saco roto. "La madre había pedido ayuda a los Servicios Sociales y a la Policía pero le dijeron que hasta que pasara algo no podían hacer nada. Pues qué esperaban, que matara a alguien, pues lo mató, bravo, idiota de mierda él", ha expresado con indignación.

A pesar de la corta edad del autor, el progenitor ha insistido en la peligrosidad del atacante: "Aunque es un niño de 13 años, su mentalidad no es tal, es un niño con mentalidad asesina que necesita ayuda". Según la familia, el menor ya había proferido amenazas con armas blancas a otros jóvenes anteriormente.

Defensa del honor de la víctima

La madre del fallecido ha querido desmentir tajantemente las informaciones que relacionaban a su hijo con bandas latinas, en declaraciones a Europa Press. Ha descrito al joven como un "niño de bien, educado, alguien que no hacía daño a nadie", recordando su faceta como portero del Club de Fútbol Rondilla y su aspiración de opositar para militar. "Mi hijo no era un vándalo, era una persona de bien, luchaba por todos sus amigos y ellos sabían que podían contar con él", ha añadido, subrayando que era un "niño amoroso, feliz, sano que no quería hacer daño a nadie".

Respecto a la presunta colaboración de otras dos detenidas de 17 y 18 años, el padre ha asegurado que estas inmovilizaron a su hijo por los brazos para facilitar el ataque mientras "incluso jaleaban para que le apuñalara".

Luto oficial en la capital del Pisuerga

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha sumado al dolor de la familia durante la Fiesta de las Familias celebrada este sábado, donde se ha guardado un respetuoso minuto de silencio. El regidor ha tachado el suceso de "salvajada" y "cruel asesinato", señalando que "la familia de este joven y también la ciudad estamos de luto por algo que no se comprende en la mente humana".

La familia, que llegó de Colombia para buscar un futuro mejor, lamenta que el proyecto de vida de su hijo se haya truncado porque, según el testimonio del padre, simplemente le "caía mal" al agresor. Asimismo, ha mostrado su frustración ante la posibilidad de que el autor sea considerado inimputable legalmente: "pero eso no tiene perdón y parece incluso que por matar se le está felicitando".