La Fiscalía solicita 10 años para un técnico de alarmas con antecedentes acusado de violar a una clienta

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de diez años de prisión para un hombre, empleado de una empresa de seguridad, acusado de agredir sexualmente a una mujer cuando acudió a su domicilio para completar la instalación de una alarma contratada por ella. El juicio se celebrará los días 25 y 26 de febrero en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Según el escrito del Ministerio Público, los hechos ocurrieron sobre las 14:30 horas del 19 de septiembre de 2023, cuando el procesado, mayor de edad y con antecedentes penales, se desplazó a la vivienda de la denunciante en el ejercicio de su trabajo.

Bloqueó la salida y la lanzó sobre la cama

Según la acusación pública, en un momento de la instalación el hombre "bloqueó el paso" de la mujer a la salida de una habitación. Tras realizar comentarios "insinuantes", se dirigió hacia ella y "la abrazó con fuerza, inmovilizándola y propinándole contra su voluntad un beso con lengua en la boca".

A continuación, la lanzó "violentamente" sobre la cama y, después de retirarle la ropa, trató de penetrarla sin lograrlo debido a la "fuerte oposición" de la víctima, que consiguió zafarse e intentó huir.

La Fiscalía sostiene que el acusado la siguió, la sujetó y la condujo nuevamente por la fuerza hasta la cama, donde volvió a intentar penetrarla contra su voluntad y finalmente lo consiguió.

El Ministerio Público imputa al acusado un delito de agresión sexual y solicita, además de la pena de prisión, 15 años de prohibición de aproximación a menos de 300 metros de la víctima, su domicilio y su lugar de trabajo, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante ese mismo periodo.

También reclama que, una vez cumplida la condena, el procesado sea sometido a diez años de libertad vigilada. Asimismo, pide su inhabilitación durante 15 años para cualquier profesión, oficio o actividad que implique contacto con menores.

Las secuelas psicológicas

Una semana después de los hechos, la mujer presentó denuncia ante la Policía Nacional. Como consecuencia de lo ocurrido, sufrió varios hematomas y un estado de "gran miedo y ansiedad", por lo que precisó una primera asistencia sanitaria y tratamiento médico psicológico, además de la prescripción de ansiolíticos. Según recoge la Fiscalía, como secuela presenta un trastorno por ansiedad equivalente a un trastorno por estrés postraumático leve-moderado.