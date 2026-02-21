Piden cuatro años y medio de cárcel para un hombre sorprendido con 69 botellas de "gas de la risa"

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares tiene previsto celebrar este lunes, a las 09:30 horas, la vista previa contra un individuo interceptado en Eivissa con un cargamento de 69 recipientes de óxido nitroso. La Fiscalía califica los hechos como dos presuntos delitos contra la salud pública y reclama para el acusado una pena de cuatro años y medio de prisión, además de una sanción económica de 3.000 euros.

La intervención policial tuvo lugar en agosto de 2022. Según el relato del Ministerio Fiscal, el hombre fue detenido mientras conducía una furgoneta en la que transportaba varias cajas con las 69 botellas del mencionado gas. Junto al cargamento, los agentes hallaron 167 globos de colores, diez dispositivos para el llenado de los mismos y diversas dosis de MDMA.

El riesgo tras la euforia

El óxido nitroso, popularmente denominado "gas de la risa", se ha consolidado como una sustancia de moda en el ocio juvenil europeo, con una presencia cada vez mayor en España. Aunque se asocia a una euforia momentánea y ataques de risa, su uso recreativo esconde peligros severos. El Ministerio de Sanidad, a través del Plan Nacional sobre Drogas, detalla que "es un gas con propiedades anestésicas, analgésicas y disociativas, incoloro, casi inodoro y con un ligero sabor dulce". Asimismo, el informe advierte que es una sustancia de fácil acceso y coste reducido, señalando que "existe una percepción social de seguridad en su consumo", una creencia errónea que ha impulsado su expansión.

Sin embargo, las consecuencias clínicas son alarmantes. Expertos del Royal London Hospital reportan la aparición semanal de cuadros neurológicos en consumidores, que van desde hormigueos y pérdida de sensibilidad en extremidades hasta dificultades severas para caminar. Estos daños se producen porque el gas reduce los niveles de vitamina B12, pudiendo llegar a lesionar la médula espinal. A estos riesgos crónicos se suman peligros inmediatos como la asfixia, quemaduras internas por la presión de los cilindros, desorientación o incluso paradas respiratorias.

Finalmente, existe una confusión recurrente sobre su situación jurídica. Si bien su comercialización es lícita para fines industriales (repostería) o médicos, su distribución para uso lúdico se persigue legalmente. Según las autoridades, aunque el producto se adquiera en comercios legales, su venta destinada al consumo recreativo en la vía pública se tipifica como un "delito contra la salud pública".