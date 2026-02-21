Tragedia familiar en Palma: un joven detenido tras asestar diez puñaladas a su abuelo y herir a su padre

Un joven de 24 años ha sido detenido por la Policía Nacional tras apuñalar presuntamente con un cuchillo de cocina a su padre y a su abuelo en el domicilio familiar situado en la calle Puput.

Los hechos: diez puñaladas y alarma vecinal

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 12:30 - 13:00 horas de este sábado. Por motivos que aún se investigan, el joven se hizo con un cuchillo de cocina y arremetió contra sus familiares. El abuelo ha sido el peor parado, recibiendo hasta diez puñaladas en diversas partes del cuerpo, la herida más preocupante le ha alcanzado de lleno en un ojo.

El padre del joven también fue atacado con varias puñaladas, aunque, afortunadamente, sus heridas no ponen en peligro su vida.

Tras el ataque, las víctimas lograron salir a la calle ensangrentados para pedir auxilio, lo que generó una fuerte alarma entre los vecinos de la zona y movilizó a los servicios de emergencia.

Intervención policial y traslado hospitalario

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente varias patrullas de la Policía Nacional, ambulancias del SAMU 061 y un Vehículo de Intervención Rápida (VIR). Los agentes tuvieron que reducir al joven en el suelo e incluso fue necesario administrarle calmantes antes de poder proceder a su detención.

Tanto el abuelo, que se encuentra en estado muy grave y está siendo intervenido quirúrgicamente, como el padre, han sido trasladados de urgencia al Hospital Universitario de Son Espases. El joven detenido también ha ingresado en el mismo centro hospitalario, bajo custodia policial y en el área de Psiquiatría.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y la Policía Científica se han hecho cargo de la investigación para intentar esclarecer los motivos que llevaron al joven a cometer esta agresión. Por el momento, se desconocen los detonantes del ataque, que ha causado una profunda conmoción entre los residentes de Son Ferriol.