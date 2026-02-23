Desarticulada una red que vendía empadronamientos falsos a inmigrantes en Almería

La Policía Nacional ha desmantelado en El Ejido y Vícar (Almería) una organización dedicada a facilitar empadronamientos fraudulentos a ciudadanos extranjeros en situación irregular, un paso clave para obtener o renovar permisos de residencia de manera ilícita. La operación, denominada Furia, se ha desarrollado en mitad de la polémica por la regulación masiva de irregulares lanzada por el Gobierno y se ha saldado con siete personas detenidas, según informa Europa Press a partir de una nota remitida por la Comisaría.

Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de diciembre tras la denuncia de un propietario de una vivienda en Vícar, que alertó de que en su domicilio figuraban empadronadas dos personas "sin su consentimiento" y que, además, "nunca habían residido en el inmueble". A raíz de estos hechos, el Grupo de Investigación de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Ejido abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El origen de la investigación

A partir de la denuncia, los agentes destaparon un entramado asentado en el Poniente almeriense que operaba de forma estable y coordinada. Según la información policial, la red captaba a ciudadanos extranjeros en situación irregular a través de intermediarios que los ponían en contacto con un facilitador central, encargado de gestionar demostrar una residencia ficticia en viviendas ajenas.

Este facilitador elaboraba contratos de arrendamiento, autorizaciones y otros documentos "utilizando plantillas idénticas en las que únicamente variaban los datos de arrendadores y arrendatarios", un detalle que, a juicio de los investigadores, evidencia un modus operandi reiterado y organizado.

Documentación falsa para simular residencias

La operativa no se limitaba a la falsificación documental. El principal investigado asesoraba a los interesados e incluso los acompañaba a dependencias municipales para formalizar los trámites administrativos necesarios, pese a que los extranjeros no llegaban a residir realmente en las viviendas declaradas.

Por cada empadronamiento falso, los integrantes de la trama cobraban entre 800 y 1.200 euros. Durante la investigación se llevaron a cabo vigilancias in situ, tomas de declaración y reconocimientos fotográficos, en los que varios de los ciudadanos extranjeros implicados "reconocieron directamente los hechos y la participación del entramado".

Detenidos y actuación judicial

La operación se ha saldado con la detención de tres miembros considerados piezas clave del grupo —uno de los captadores, el presunto facilitador documental y un propietario de una vivienda—, así como de cuatro ciudadanos extranjeros que utilizaron los empadronamientos ficticios para tramitar o renovar sus permisos de residencia.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición judicial y las diligencias instruidas han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de El Ejido. La actuación policial ha contado con la colaboración de los ayuntamientos de El Ejido y Vícar, la Tesorería General de la Seguridad Social —a través de su Unidad de Control y Prevención del Fraude— y la Oficina de Extranjeros de Almería, cuya coordinación ha resultado "fundamental" para el esclarecimiento de los hechos.