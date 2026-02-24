Detenido un exconcursante de 'American Idol' acusado del asesinato de su mujer

La Policía de Miami ha detenido a Caleb Flynn, exconcursante del programa televisivo American Idol, acusado del asesinato de su esposa, Ashley Flynn, ocurrido el pasado 16 de febrero. Según sostienen los investigadores, el hombre habría tratado de encubrir el crimen fingiendo un robo en el domicilio familiar y alterando posteriormente la escena para desviar la atención policial.

Los agentes acudieron a la vivienda tras recibir una llamada de emergencia del propio Flynn, quien alertó de la presencia de un supuesto intruso. En la grabación de esa llamada se le escucha afirmar: "Alguien entró en mi casa y mató a mi esposa" y "tiene tres disparos y sangre por todas partes". Entre sollozos, también se oye cómo suplica: "Ashley, nena, nena, por favor. ¡Dios mío!". En el momento de los hechos, las hijas del matrimonio se encontraban dentro de la casa.

La llamada que activó la investigación

En un primer momento, la intervención policial se centró en la hipótesis de un asalto violento. Sin embargo, el avance de las pesquisas llevó a los investigadores a descartar esa versión inicial. Días después de la muerte de Ashley Flynn, la policía procedió a la detención de su marido tras considerar que existían indicios suficientes para imputarle el crimen.

Caleb Flynn, de 39 años, fue acusado formalmente de asesinato, dos cargos de agresión grave y varios delitos de manipulación de pruebas, según consta en la denuncia presentada ante el Tribunal Municipal del Condado de Miami. El acusado se ha declarado no culpable de todos los cargos. Su abogado difundió un comunicado en el que aseguró estar "decepcionado y preocupado" por la rapidez con la que, a su juicio, las autoridades habrían llegado a conclusiones definitivas.

Por su parte, la familia de la víctima declaró a Fox News que confía en que la detención se haya producido "con cuidado y tras una seria consideración", evitando así cuestionar abiertamente la actuación policial.

Trayectorias cruzadas

Ashley Flynn tenía 37 años y residía en Tipp City, en el estado de Ohio. Trabajaba como profesora sustituta y entrenadora de voleibol en un instituto de secundaria, donde era muy apreciada por alumnos y compañeros. El centro educativo lamentó su fallecimiento en un comunicado en el que la describió como una docente "dedicada", destacando su "sonrisa", su "calidez humana" y la huella positiva que dejó en la comunidad escolar.

Caleb Flynn alcanzó cierta notoriedad pública en 2013 tras participar brevemente en la duodécima temporada del concurso musical. Durante su paso por el programa fue presentado como un "pastor musical" y habló en varias ocasiones de su fe. En una entrevista emitida entonces aseguró que lo que le hacía diferente era su religión y su "muy, muy bonita esposa", a la que decía amar "más que a nada".