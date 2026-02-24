Una mujer herida de gravedad en Motril tras ser apuñalada por su hija de 13 años

Una mujer ha resultado herida de gravedad en Motril (Granada) tras ser apuñalada por su hija de 13 años. Por su edad, la menor es inimputable y, por lo tanto, no ha podido ser detenida por estos hechos.

Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde, poco antes de las 17:00 horas, en un cortijo del Camino Pataura de la localidad granadina, lugar hasta el que se desplazaron agentes de la Policía Judicial y la Científica para la inspección ocular, además de sanitarios. Fue, al parecer, la propia hija de la agredida quien dio aviso de lo ocurrido, aunque se desconocen los detalles.

La mujer, cuya edad e identidad no han trascendido, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario por las heridas causadas. Allí los sanitarios lograron estabilizarla y, aunque se encuentra estable dentro de la gravedad, necesitará ser operada en las próximas horas.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado que la menor habría podido sufrir un arrebato contra su madre por motivos que se desconocen. Será el Juzgado de Menores, en coordinación con la Fiscalía y, en su caso, los servicios sociales, el encargado de tomar las medidas que sean necesarias conforme a lo que se pueda dilucidar en la investigación abierta sobre el caso.