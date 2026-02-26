Incautados 15 pangolines muertos en la maleta de una pasajera en Barajas

Efectivos de la Unidad de Fiscal y de Fronteras han interceptado en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas un cargamento de animales muertos oculto en el equipaje de una viajera. Exactamente, los agentes de la Guardia Civil descubrieron 15 ejemplares de una subespecie de pangolín envueltos en plástico en el interior de una maleta que había llegado en un vuelo desde Etiopía.

Fue la inspección de rayos X la que alertó a los guardias civiles sobre extrañas densidades y tonalidades en el interior del equipaje. Tras proceder a la apertura de la maleta en presencia de la pasajera, se confirmaron las sospechas al hallar dichos animales, protegidos a nivel internacional.

El alijo arrojó un peso total de 40 kilos. Ante esto, la pasajera ha pasado a ser investigada como presunta autora de un delito contra la fauna, mientras que los ejemplares han sido remitidos a la autoridad nacional CITES para su correspondiente análisis y catalogación.

Cabe recordar que el tráfico ilegal de especies protegidas representa una seria amenaza para la biodiversidad y está tipificado en el Código Penal con penas que pueden implicar prisión y elevadas multas económicas.