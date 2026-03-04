Muere un trabajador de 27 años aplastado por 400 kg de paja en Guadalajara

Un trabajador agrícola de 27 años ha fallecido este martes por la noche tras sufrir un accidente laboral en una explotación situada en la pedanía de Bocígano, dentro del término municipal de El Cardoso de la Sierra (Guadalajara). El joven ha muerto después de que dos pacas de paja de unos 200 kilogramos cada una se hayan desplomado sobre él mientras realizaba labores en el interior de una nave agrícola.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso se ha recibido a las 20:41 horas. El suceso se ha producido dentro de una nave utilizada para trabajos agrícolas en esta pequeña localidad del municipio alcarreño.

Intervención de los servicios de emergencia

Las personas que se encontraban en el lugar han tratado de auxiliar al trabajador y han logrado retirarle las pacas de encima antes de la llegada de los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando han conseguido liberarlo, el joven ya no presentaba constantes vitales.

Hasta la explotación se han desplazado agentes de la Guardia Civil, así como efectivos de los parques de bomberos de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y Lozoya (Madrid). También han acudido una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, aunque los sanitarios desplazados únicamente han podido confirmar el fallecimiento del joven.