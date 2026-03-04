Un certamen de belleza descubre camellos con bótox y otras operaciones estéticas entre sus participantes

Un concurso de belleza de camellos celebrado en Omán terminó con la descalificación de cerca de 20 animales tras detectarse que habían sido sometidos a tratamientos cosméticos para alterar su apariencia. Las irregularidades fueron descubiertas durante controles veterinarios previos al desfile.

El incidente tuvo lugar en la localidad de Al Musanaa durante el Festival de Belleza de Camellos 2026. Antes del inicio de la competición, el Camel Club y la Federación de Carreras de Camellos de Omán, entidades organizadoras del evento, decidieron realizar revisiones médicas a los ejemplares participantes. Durante estas inspecciones se detectaron signos de manipulación estética en varios camellos.

Según informan distintos medios internacionales, los jueces comenzaron a sospechar al observar rasgos faciales inusualmente pronunciados en algunos animales. Las revisiones veterinarias posteriores confirmaron que habían sido sometidos a procedimientos prohibidos.

Tratamientos detectados

De acuerdo con estas informaciones, los tratamientos incluían inyecciones de bótox en los músculos faciales para modificar los rasgos, ácido hialurónico para aumentar el volumen de los labios, rellenos dérmicos y silicona para alterar la forma de la nariz, así como inyecciones hormonales destinadas a mejorar el tono muscular.

En este tipo de concursos se valoran distintas características físicas de los camellos. Entre ellas, el brillo y la definición del pelaje, el tamaño de la cabeza, la longitud y anchura del cuello, los labios caídos, las pestañas oscuras y la forma de la joroba. Los animales también son evaluados por su postura general.

Veterinarios que participaron en las inspecciones advirtieron de que estas intervenciones pueden provocar complicaciones en los animales, como desgarros internos, inflamaciones o problemas posteriores derivados de operaciones realizadas sin las condiciones médicas adecuadas.

Respuesta del festival

Tras confirmarse las irregularidades, los organizadores anunciaron la expulsión de los animales implicados y sanciones para sus propietarios. En un comunicado señalaron que el objetivo es poner fin "a todos los actos de manipulación y engaño en el embellecimiento de los camellos".

Los camellos descalificados quedaron bajo supervisión veterinaria para recibir atención médica. El festival continuó con los ejemplares que cumplían la normativa.