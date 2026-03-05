Tres cuidadores estafan 60.000 euros y quitan la casa a un anciano con movilidad reducida

La Guardia Civil ha detenido en el municipio de Oria (Almería) a tres personas que ejercían como cuidadores de un hombre de avanzada edad y con movilidad reducida, al que presuntamente estafaron cerca de 60.000 euros y de cuya vivienda y vehículo llegaron a apropiarse. Los arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial acusados de delitos de estafa y apropiación indebida.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la actuación se enmarca en el Plan Mayor de Seguridad, un programa destinado a la protección de personas mayores frente a abusos, fraudes y otros delitos. La investigación comenzó tras una alerta recibida mediante colaboración ciudadana, cuando varias personas del entorno familiar de la víctima advirtieron de la situación en la que se encontraba.

Condiciones infrahumanas

Las primeras actuaciones permitieron a los agentes constatar que los tres detenidos se encargaban del cuidado del hombre y realizaban tareas domésticas en su vivienda. Sin embargo, durante las pesquisas comprobaron que tanto la víctima como el domicilio se encontraban en condiciones que califican de "infrahumanas".

Los investigadores detectaron también que los cuidadores tenían acceso a las cuentas bancarias del anciano. A partir de ese control, efectuaron distintos movimientos de dinero de forma periódica que terminaron provocando un perjuicio económico cercano a los 60.000 euros.

Además de los movimientos de dinero, los agentes determinaron que los detenidos habrían conseguido apropiarse de la vivienda y del vehículo de la víctima. Para ello, según la investigación, utilizaron un engaño mediante la formalización de una escritura de reconocimiento y decisión de pago de deuda, con la que lograron transferir estos bienes a su favor.

Tras reunir los indicios necesarios, los agentes procedieron a la detención de los tres sospechosos, que han sido investigados por los delitos de estafa y apropiación indebida.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con la instrucción del caso.