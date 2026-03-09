La Audiencia Provincial de Guadalajara ha dictado sentencia por el triple asesinato de la familia Villar Fernández, ocurrido la madrugada del 13 de abril de 2024 en su chalet de Chiloeches. Ángel, Elvira y su hija Laura, de 22 años, fueron asesinados de manera brutal a manos de Fernando, de 29 años, mientras que el hijo varón logró escapar por una ventana y salvar su vida.

Fernando, autor material de los crímenes, se personó en la vivienda empuñando una navaja y una bayoneta de 40 centímetros. La fiscalía relató cómo atacó primero a los padres antes de acabar con la vida de Laura. Tras perpetrar los asesinatos, prendió fuego a la vivienda para borrar huellas y huyó con parte del botín. El acusado reconoció los hechos durante el juicio, declarando: "Sí, soy el autor de las tres muertes".

La magistrada del caso ha condenado a Fernando a 40 años de cárcel y prisión permanente revisable por tres asesinatos con alevosía, además de imponerle una indemnización que supera los 500.000 euros. La sentencia justifica la pena en la extrema brutalidad de los hechos y en la frialdad del autor, que no mostró arrepentimiento.

David, amigo del asesino que lo trasladó hasta el chalet, ha sido condenado a dos años de prisión como cómplice, mientras que Cristian, ex novio de la hija y considerado ideólogo del robo, ha recibido cuatro años como cooperador necesario por haber proporcionado información detallada sobre la vivienda.

Prisión permanente revisable más 40 años de cárcel

El periodista de investigación Alfonso Egea ha analizado la sentencia en el programa En casa de Herrero. Preguntado por el porqué de las dos penas Egea ha subrayado: "De tres asesinatos, dos te salen gratis. La prisión permanente revisable se aplica a la víctima que activa la cadena, pero las demás penas no computan durante el cumplimiento. Es un sistema de hipocresía legal. Fernando es un triple homicida frío, calculador y sanguinario, y las demás condenas quedan en un segundo plano frente a la PPR".

En este sentido, Egea ha subrayado la desproporción entre la gravedad de los hechos y la aplicación de la ley: "Cuando decimos que te sale gratis, es literal. Las condenas por el primer y segundo asesinato solo entrarían en juego si, al finalizar la PPR, se considerara una nueva progresión. Hasta entonces, no suman nada. Nuestra legislación no contempla adecuadamente a estos delincuentes".

El analista también ha explicado la cooperación de los otros acusados: "David acompañó al autor al lugar del robo y luego colaboró en su detención, por eso su pena es ajustada. Cristian, en cambio, proporcionó información clave que permitió que se cometieran los crímenes, y ahí el jurado tendrá que valorar hasta qué punto es responsable de la brutalidad que ocurrió".

El debate sobre la prisión permanente revisable

Este juicio, que ha conmocionado a la provincia de Guadalajara, reabre el debate sobre la eficacia de la prisión permanente revisable y la capacidad del sistema judicial español para castigar adecuadamente los crímenes de extrema violencia. Egea ha concluido: "Como sociedad, aún no hemos asumido que existen delitos y delincuentes que merecen una cadena perpetua. Fernando ya ha demostrado lo que es capaz de hacer; la pregunta es si nuestra justicia está preparada para contener a individuos así".

Por ahora, la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.