Un joven de 19 años ha sido encontrado muerto en la calle Can Duran, dentro de un aparcamiento al aire libre próximo al Estadi Balear. El adolescente, de nacionalidad española, estaba desaparecido desde el pasado viernes, según alertó el Centro Nacional de Desaparecidos, que indicó que necesitaba medicación y podía encontrarse en riesgo. Su familia y amigos habían iniciado la búsqueda y mostrado gran preocupación, temiendo por su seguridad mientras no se tenía información sobre su paradero. Esta alerta activó los protocolos de búsqueda en la isla y la coordinación entre diferentes cuerpos de seguridad.

Hallazgo del cuerpo

El cuerpo fue encontrado sobre las 13:00 horas en la calle Can Duran, dentro de un aparcamiento al aire libre próximo al Estadi Balear, por un trabajador de una empresa de rent a car, que se alarmó al ver al joven tendido en el suelo y dio aviso inmediato al 112. El servicio de emergencias movilizó rápidamente a efectivos del IB-Salut, junto a patrullas de la Policía Nacional y Policía Local, que se desplazaron al lugar con urgencia.

Los sanitarios confirmaron el fallecimiento del joven, que se encontraba descalzo, y los agentes realizaron una inspección superficial del cuerpo. No se detectaron signos de violencia, por lo que se descartó inicialmente la participación de terceros. La hipótesis principal apunta a un fallecimiento por causas médicas o accidental, incluyendo una posible sobredosis, aunque se mantienen abiertas otras líneas de investigación.

Investigación policial

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional asumió la investigación, recopilando declaraciones de testigos, revisando cámaras de seguridad cercanas y examinando los últimos movimientos del joven antes de su desaparición. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma, donde se practicará la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

Los investigadores también están verificando el historial médico del joven y la posible influencia de medicamentos o sustancias. La familia sigue de cerca la investigación, esperando respuestas sobre los últimos días del joven y colaborando con las autoridades. Por el momento, la Policía mantiene abiertas todas las hipótesis, aunque se inclina por un fallecimiento accidental o vinculado a consumo de sustancias, priorizando esclarecer los hechos con total rigor y transparencia.