Muere un hombre en un hospital en Cuenca tras administrarle yodo pese a conocerse su alergia

Julián Ante, de 85 años y vecino de Minglanilla (Cuenca), murió tras recibir un contraste yodado al que era alérgico durante una intervención médica en el Hospital Virgen de la Luz, según ha publicado el diario El Mundo. El paciente iba a someterse a una gastroscopia con sedación para retirar un cálculo en la vía biliar, un procedimiento considerado rutinario y de baja complejidad, según ha relatado su hija Lourdes Ante.

El historial médico de Julián reflejaba únicamente una alergia conocida al contraste yodado, información que figuraba en todos sus informes clínicos. Sin embargo, durante la intervención, mientras Julián estaba sedado, el cirujano se disponía a administrarle el contraste, ignorando una advertencia del anestesista:

"Observo que el médico responsable se dispone a administrar contraste yodado y le recuerdo que el paciente es alérgico a los contrastes yodados. Me responde que el contraste yodado administrado en la vía biliar no produce reacciones alérgicas, e inyecta el mismo ignorando mi advertencia", señala el informe del anestesista al que ha tenido acceso El Mundo.

Minutos después, Julián sufrió una reacción alérgica grave, desarrollando un exantema torácico, caída de la saturación de oxígeno hasta el 86% y roncus en el tórax. A pesar de la intervención inmediata del equipo, que incluyó corticoides y antihistamínicos, el paciente entró en coma a causa de un edema cerebral y falleció semanas después tras 42 días de agonía.

Reacciones familiares y denuncia

Los hijos de Julián, Lourdes, Manuel y Carmen, relatan la angustia de aquel día. "Nos dijeron que bajáramos porque el médico quería hablar con nosotros y nos comunicaron que no se despertaba", explica Lourdes en el mismo diario. Según su testimonio, la información sobre la gravedad de su padre se dio de forma fragmentaria, y el acceso a la UCI solo fue posible tras insistir personalmente.

Tras la negativa de la Administración a asumir responsabilidades, el abogado de la familia, Carlos Sardinero, solicitó un informe al anestesista que había alertado sobre la alergia. El documento, calificado de demoledor, apunta directamente al cirujano como responsable de haber administrado el contraste pese a conocer la condición del paciente.

Según sus hijos, Julián era un hombre sano y activo, que tras trabajar como camionero y en una empresa de toldos, dedicaba su tiempo a su huerto. "Estaba perfectamente de salud, muy ágil y fuerte… una pena que se lo llevaran así", lamenta Lourdes.

La familia ha presentado una denuncia penal contra los responsables médicos, mientras continúa la investigación sobre posibles negligencias en la administración hospitalaria y los protocolos de seguridad frente a alergias conocidas.