Muere un profesor al tratar de pillar a unos estudiantes que estaban gastándole una broma con papel higiénico

Un profesor de instituto ha fallecido tras ser atropellado por uno de sus propios alumnos cuando trataba de sorprender a un grupo de estudiantes que estaban gastando una broma frente a su vivienda en el estado de Georgia (Estados Unidos). El conductor del vehículo, un joven de 18 años, ha sido acusado de homicidio vehicular.

Según informó la policía del condado de Hall, los hechos ocurrieron hacia las 23:40 del pasado viernes, cuando cinco estudiantes llegaron en dos coches a la casa del docente y comenzaron a lanzar rollos de papel higiénico sobre los árboles del jardín, una gamberrada relativamente habitual entre adolescentes estadounidenses.

El profesor, Jason Hughes, de 40 años y docente de matemáticas en el instituto North Hall, salió de su vivienda con la intención de sorprender a los jóvenes mientras cometían la broma. Su esposa, Laura Hughes, explicó posteriormente al The New York Times que su marido era consciente de que podía ocurrir algo así e incluso esperaba pillarlos in fraganti.

El atropello durante la huida

La situación se torció en cuestión de segundos. Cuando los estudiantes escucharon al profesor, se apresuraron a subir a los vehículos para abandonar el lugar. En ese momento, Hughes tropezó y cayó sobre la calzada —posiblemente resbalando en el pavimento mojado por la lluvia— justo cuando uno de los coches iniciaba la marcha.

Según la investigación policial, una camioneta pickup que trataba de huir del lugar terminó atropellándolo accidentalmente. Los propios estudiantes se bajaron del vehículo para socorrer al profesor y trataron de prestarle los primeros auxilios mientras llegaban los servicios de emergencia.

Hughes fue trasladado de urgencia al hospital de la ciudad de Gainesville, pero falleció durante el traslado, tal y como confirmó el Departamento de Policía del condado de Hall.

El conductor del vehículo ha sido identificado como Jayden Ryan Wallace, de 18 años. Las autoridades le han imputado homicidio vehicular en primer grado y conducción imprudente, un delito que en Georgia puede acarrear penas de entre tres y quince años de prisión.

Pese a la acusación, la familia del profesor ha pedido que no se arruine la vida de los estudiantes implicados. Su esposa declaró al The New York Times: "Esta es una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes". En ese sentido añadió: "Esto iría en contra de la dedicación de toda la vida de Jason a la vida de estos niños".

Los otros cuatro estudiantes que participaron en la broma fueron detenidos inicialmente y acusados de allanamiento ilegal y de arrojar basura en propiedad privada, aunque posteriormente quedaron en libertad bajo fianza. La decisión final sobre si continúa el proceso judicial contra el conductor corresponde al fiscal del distrito del condado de Hall, Lee Darragh.