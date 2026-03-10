Piden 25 años por encerrar en casas a sus hijos 4 años en Oviedo

La Audiencia de Oviedo juzga a partir de hoy al matrimonio que mantuvo encerrados a sus tres hijos, menores de edad, durante casi cuatro años en su vivienda familiar en las afueras de la capital asturiana. La primera jornada del juicio se ha celebrado a puerta cerrada tal y como había acordado el tribunal "dada la gravedad de los hechos enjuiciados" y los perjuicios "del todo desfavorables que pueden derivarse para las víctimas, todos ellos menores de edad".

El matrimonio, que ingresó en prisión provisional dos días después de que fuese detenido el 28 de abril del pasado año tras una denuncia vecinal, se enfrenta a penas individuales que suman 25 años y cuatro meses de cárcel por violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal.

Los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, mantuvieron encerrados entre diciembre de 2021 y abril de 2024 a sus hijos, dos gemelos de ocho años y otro niño de diez por un miedo infundado a un hipotético contagio, según el relato de la Fiscalía.

Así, el matrimonio encerró a los menores en el interior de la vivienda y los aisló de forma absoluta del mundo, "negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación", de modo que les privó de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales. Los niños nunca fueron escolarizados en España, por lo que los gemelos no sabían leer ni escribir, y no tuvieron un seguimiento sanitario de su salud.

Los abogados de la defensa se han mostrado confiados en que "haya un procedimiento absolutorio" para sus clientes, porque han asegurado que consideran que "este asunto debió llevarse por la vía de los servicios sociales, nunca del derecho penal".

