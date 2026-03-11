Hallan restos óseos en la casa de dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas

La Guardia Civil ha localizado restos óseos aún sin identificar durante el registro de una vivienda en Hornachos (Badajoz), en el marco de la investigación por la desaparición de Francisca Cadenas, ocurrida en 2017. El hallazgo se ha producido en la casa de dos hermanos vecinos de la mujer, actualmente investigados en la causa.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado recogido por EFE, las actuaciones están siendo desarrolladas por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, con el apoyo del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística, encargado de analizar los indicios localizados durante el registro.

El operativo, que comenzó a primera hora de la mañana de este miércoles, se desarrolla bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz). En las labores participan cerca de medio centenar de efectivos de distintas unidades del cuerpo, entre ellas especialistas de la Unidad de Rescate en Montaña y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Registro en la vivienda de los investigados

Los registros se centran en la vivienda, el lugar de trabajo y otras propiedades vinculadas a los dos hermanos investigados, cuya casa se encuentra a escasos metros de la de Francisca Cadenas. No es la primera vez que los agentes inspeccionan el inmueble, ya que también fue registrado en 2017, pocas horas después de que la mujer desapareciera sin dejar rastro en el callejón donde se sitúan ambas viviendas.

El nuevo despliegue policial se produce además después de que los dos sospechosos comparecieran ante los investigadores de la UCO. Uno de ellos declaró durante más de seis horas y respondió, según su abogado, a más de 1.000 preguntas, aunque posteriormente se negó a continuar con su comparecencia. El otro hermano optó por no responder a ninguna pregunta desde el primer momento.

Poco antes de que trascendiera el hallazgo de los restos óseos, el letrado de ambos, José Duarte, confirmó ante los medios que sus defendidos están siendo investigados por un presunto delito de homicidio.

Por el momento, los restos encontrados deberán ser analizados para determinar su origen y si guardan relación con la desaparición de la mujer, un caso que continúa bajo investigación varios años después de que se perdiera su pista.