Un hombre de 70 años ha fallecido tras caer por el hueco del ascensor del edificio donde residía en Badajoz cuando se disponía a salir de su casa para acudir al trabajo. El suceso se produjo alrededor de las nueve de la mañana en un bloque de viviendas situado en la calle Eugenio García Estop, donde el hombre intentó utilizar el elevador y terminó precipitándose accidentalmente desde varias plantas.

La víctima ha sido identificada como Juan Cabanillas Adamez, de 70 años, una persona muy conocida en la capital pacense por ser el propietario de la tienda Máquinas Alfa, un negocio situado en pleno centro de la ciudad. Según relatan vecinos del edificio, el hombre acababa de salir de su vivienda y pretendía utilizar el ascensor cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con los primeros testimonios, el elevador estaba siendo sometido a trabajos de mantenimiento y pintado desde el día anterior. Por causas que todavía se investigan, el hombre se precipitó por el hueco del ascensor desde una altura equivalente a dos plantas.

Investigación policial y rescate

Tras recibir el aviso del accidente, hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Cruz Roja y bomberos del Servicio Municipal. Los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento del hombre y procedieron a recuperar el cuerpo del interior del hueco del ascensor.

Los bomberos realizaron la extracción del cadáver utilizando una camilla de rescate, en una intervención que se prolongó hasta pasadas las diez de la mañana. Posteriormente el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Mientras tanto, agentes de la Policía Científica llevaron a cabo la recogida de pruebas en el lugar del suceso antes del levantamiento del cadáver. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer cómo pudo producirse el accidente y si el ascensor contaba con las medidas de seguridad necesarias mientras se realizaban las tareas de mantenimiento.