Detienen a un hombre por el incendio provocado con tres muertos en Miranda de Ebro

El incendio que ha provocado la muerte de tres mujeres la pasada noche en una vivienda de Miranda de Ebro ha sido "provocado" por una persona que se ha presentado en la comisaría y ha sido detenido. Según la información facilitada por la Policía Local de Miranda de Ebro al Centro Coordinador de Emergencias, las fallecidas son tres mujeres de 78, 58 y 23 años.

Así lo ha comunicado el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, en una comparecencia ante los medios de comunicación, acompañado por el el comisario jefe provincial, José Carlos Donoso, y por la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando.

El incendio se ha producido en una vivienda de la calle Fuente, en el centro de la localidad burgalesa, y además de las tres mujeres fallecidas han resultado heridas otras cuatro personas, entre ellas dos niños de 11 y 7 años, que han sido evacuadas al hospital, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales y del servicio de emergencias 112.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Miranda de Ebro, de la Policía Nacional, los Bomberos de Miranda de Ebro y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado dos unidades de soporte vital avanzado, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de Atención Primaria.

Además, han acudido al lugar una UVI móvil de La Rioja y otra de Álava y se ha dado aviso del incidente al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

En el lugar, el personal de Sacyl ha atendido a siete personas, de las cuales dos han fallecido en el punto del suceso y otras cinco han sido trasladadas, aunque una de ellas ha muerto posteriormente en el hospital.

Las personas trasladadas por el Sacyl son una mujer de 30 años evacuada en UVI móvil, un niño de 11 y una niña de 7 años trasladados en ambulancia de soporte vital básico, una mujer de 58 años trasladada por una ambulancia de soporte vital básico y una mujer de 23 años evacuada en UVI móvil.