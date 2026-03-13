Detenido el influencer Javier Arias 'Stunt': armas, casi 2.000 cartuchos y 200 millones en efectivo

La imagen pública de lujo que el creador de contenido colombiano Javier Arias Castañeda, conocido en redes como Javier Arias Stunt, proyectaba ante millones de seguidores se ha visto abruptamente truncada tras su detención en Necoclí (Colombia). El influencer ha sido arrestado después de que las autoridades hayan localizado en su propiedad armas de fuego, munición y más de 200 millones de pesos en efectivo sin justificar.

La operación ha tenido lugar en El Totumo, una zona rural del municipio de Necoclí, y ha sido coordinada por la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), junto con la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Ejército Nacional y la cooperación de la agencia estadounidense DEA (Drug Enforcement Administration).

Un registro en una finca de lujo

Según ha revelado el diario colombiano El Tiempo, el registro policial se ha producido en una lujosa finca situada en la zona rural de Necoclí, vinculada al influencer aunque registrada a nombre de un familiar, al que los investigadores señalan como presunto testaferro.

El inmueble contaba además con acceso cercano a la costa, desde donde, según investigadores, el influencer solía desplazarse en distintas embarcaciones, entre ellas lanchas rápidas y un pequeño yate. En redes sociales, el propio Arias había presumido de ese estilo de vida marítimo. En una de sus publicaciones aparecía una gran lancha deportiva navegando junto a la costa con el nombre "Intocable AA", acompañada del mensaje: "La vida buena es cara, hay una más barata, pero eso no es vida".

Armas, munición y dinero en efectivo

Durante el registro del inmueble, los agentes han encontrado un importante arsenal y una elevada cantidad de dinero en efectivo cuya procedencia no ha podido acreditarse.

Según el inventario oficial difundido por las autoridades, han sido incautadas dos pistolas de distintos calibres, dos escopetas calibre 12, una carabina de precisión calibre .22 y 1.926 cartuchos de munición. Junto al armamento, los agentes han localizado 208 millones de pesos colombianos en efectivo, en su mayoría billetes de alta denominación.

Por estos hechos, Arias ha sido detenido en flagrancia por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Dispositivos electrónicos bajo análisis

Además del material incautado, las autoridades se han llevado equipos informáticos y otros dispositivos electrónicosque podrían resultar clave para las investigaciones. Según fuentes citadas por El Tiempo, los especialistas están realizando análisis forenses del contenido de esos dispositivos, ya que podrían contener registros relevantes para esclarecer posibles vínculos con operaciones criminales transnacionales relacionadas con el lavado de activos, una línea investigativa que continúa en desarrollo.

Lujo en redes y sospechas previas

Arias había ganado notoriedad en redes sociales por exhibir una vida marcada por la ostentación: motos de alta gama, encuentros con artistas y vehículos de lujo. Uno de los episodios que más repercusión había tenido fue la aparición de una Tesla Cybertruck valorada en cerca de 900 millones de pesos, vista circulando por las carreteras de El Totumo.

Sin embargo, la actividad del influencer ya había despertado sospechas antes de su detención. Desde finales de 2024 estaba siendo investigado por Coljuegos, la entidad reguladora del juego en Colombia, por organizar rifas y sorteos de vehículos y dinero sin contar con las autorizaciones legales correspondientes.

Según informes del organismo, existían al menos dos procesos administrativos sancionadores abiertos: uno contra la empresa ACJ Revolution y otro contra Javier Arias Stunt SAS, ambos vinculados a la presunta explotación ilegal de juegos de azar.

El crecimiento de su patrimonio también había generado dudas. Registros citados por las autoridades apuntan a que su capital habría pasado de apenas cinco millones de pesos en 2023 a cientos de millones en solo un año, una evolución que levantó sospechas sobre el origen de sus ingresos.

El último sorteo antes de su detención

Paradójicamente, el último vídeo que Arias publicó antes de su captura seguía la misma línea que lo había colocado bajo investigación. En él promocionaba un "combo familiar" compuesto por tres coches y dos motocicletas, invitando a sus seguidores a comprar adhesivos por 2.000 pesos y exigiendo la adquisición de al menos diez unidades para poder participar en el sorteo.

Por ahora, Javier Arias Stunt ha quedado a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar su responsabilidad por el armamento incautado mientras continúan las pesquisas sobre el origen de su patrimonio y las posibles conexiones con otras actividades ilícitas.