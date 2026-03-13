Detenidos dos menores por apuñalar a una joven de 19 años en Alicante tras un violento asalto

La Policía Nacional ha detenido a dos menores, de 16 y 17 años, como presuntos autores del robo con violencia y lesiones a dos jóvenes ocurrido el pasado febrero en Alicante y en el que supuestamente uno de ellos apuñaló varias veces a una de las víctimas, una joven de 19 años, quien tuvo que ser intervenida de urgencia en el hospital tras sufrir un neumotórax por las lesiones.

Los arrestos se realizaron este jueves, por unos hechos que ocurrieron en el barrio de San Antón de la capital alicantina cuando los ahora detenidos presuntamente asaltaron por sorpresa y amenazaron con un arma blanca a las dos mujeres con el fin de robarles sus pertenencias, según han informado fuentes policiales. Durante el robo, uno de los varones apuñaló varias veces a la joven de 19 años. Una de esas puñaladas afectó a uno de sus pulmones, lo que le provocó un neumotórax por el que ha tenido que ser operada de urgencia en el Hospital General de Alicante.

A la otra víctima, de 20 años, los presuntos autores consiguieron arrebatarle el teléfono móvil y la documentación. Después de presuntamente cometer estos hechos, ambos huyeron a la carrera. Tras la activación del protocolo de delitos violentos, los agentes del Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante hicieron diversas gestiones policiales hasta que han logrado identificar a los dos acusados de estos hechos, por los que han sido detenidos.

En los registros practicados en los domicilios de los dos investigados, los agentes han recuperado el arma blanca que presuntamente se empleó en la agresión a la joven de 19 años, así como la documentación robada a la chica de 20. Los dos detenidos son dos menores de edad, de 16 y 17 años, por lo que han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Alicante.