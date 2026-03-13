El padre de Marta del Castillo revive la respuesta de la UCO al pedir su apoyo: "Dijeron que veía muchas películas"

La confirmación de que los restos hallados en Hornachos (Badajoz) pertenecen a Francisca Cadenas ha vuelto a situar en el debate público el caso de Marta del Castillo. Tras conocerse el hallazgo, el padre de la joven sevillana, Antonio del Castillo, ha recordado la respuesta que recibió cuando pidió que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil participara en la investigación de la desaparición de su hija.

La Guardia Civil confirmó este jueves que los restos encontrados en la vivienda de dos hermanos detenidos en Hornachos corresponden a Francisca Cadenas, desaparecida el 9 de mayo de 2017. Aquella noche, la mujer, de 59 años, salió a despedirse de unos amigos cerca de su casa y nunca más se volvió a saber de ella. Según fuentes de la Guardia Civil, la intervención de la UCO ha sido de "vital importancia" para el avance de la investigación.

Tras conocerse la noticia, Antonio del Castillo ha publicado un mensaje en su cuenta de la red social X en el que ha felicitado a la unidad de la Guardia Civil. "Mis felicitaciones a la UCO por el hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas. Cuando yo le pedí la intervención de la UCO en el caso de mi hija, el Jefe Superior del C.N.P. me respondió que había visto muchas películas. A los resultados me remito", ha escrito.

Mis felicitaciones a la UCO por el allazgo del cuerpo de Francisca Cadenas. Cuando yo le pedí la intervención de la UCO en el caso de mi hija, el Jefe Superior del C.N.P.

me respondió, que había visto muchas películas.

A los resultados me remito. — Antonio del Castillo (@kastillo62) March 12, 2026

Petición de ayuda a la UCO

En declaraciones a Diario de Sevilla, Del Castillo ha explicado que aquella petición se produjo aproximadamente un año después del asesinato de Marta, en torno a 2010. Según su relato, el entonces jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Sevilla rechazó la propuesta asegurando que "había visto muchas películas", y añadió que la Policía Nacional tenía la misma preparación que la Guardia Civil y había realizado "los mismos cursos" que la UCO.

El padre de Marta trasladó también esa petición al entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras su nombramiento. Según ha contado, el ministro le respondió que no podía encomendar el caso a la UCO porque eso supondría "dejar en mal lugar al otro cuerpo", en referencia a la Policía Nacional.

Durante la investigación del asesinato de Marta del Castillo, la Jefatura Superior de Policía trasladó el caso a una unidad de Madrid, que trabajó durante algunos años en la investigación sin llegar a obtener conclusiones sobre el paradero del cuerpo.

La búsqueda del cuerpo

Antonio del Castillo lleva más de 17 años buscando el cuerpo de su hija. Por el asesinato fue condenado Miguel Carcaño, que cumple una pena de 21 años y tres meses de prisión y que previsiblemente terminará de cumplir en los próximos años.

En todo este tiempo se han desarrollado más de un centenar de búsquedas con importantes medios materiales y económicos, entre ellas las realizadas en el río Guadalquivir o en el vertedero de residuos de Alcalá de Guadaíra, sin que hasta ahora se haya localizado el cuerpo.

La última línea de investigación surgió tras el análisis del teléfono móvil intervenido a Carcaño en la cárcel de Morón de la Frontera. El informe pericial fue elaborado por Manuel Huerta, CEO de la empresa Lazarus, después de clonar el terminal del condenado.

El análisis detectó hasta seis nuevos posicionamientos del móvil en Dos Hermanas y en la zona norte de Sevilla, concretamente en San Jerónimo, junto al cementerio de San Fernando y el asentamiento chabolista de El Vacie. Sin embargo, el perito no ha podido determinar ni el día ni la hora en que quedaron registrados en el dispositivo.

Por ello, el informe no permite confirmar que esas geolocalizaciones correspondan a los movimientos realizados por Miguel Carcaño la noche del 24 de enero de 2009 o durante la madrugada siguiente, cuando, según la sentencia, se deshicieron del cuerpo de Marta.