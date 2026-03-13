Uno de los hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas confiesa y exculpa al otro

La investigación sobre la desaparición y muerte de Francisca Cadenas, vecina de Hornachos (Badajoz) a la que se perdió la pista en mayo de 2017, ha dado un paso decisivo tras casi nueve años sin resolverse. Según ha podido saber Extremadura Noticias, Julián González Sánchez, uno de los dos hermanos detenidos por el caso, ha confesado su participación en el crimen y ha exculpado por completo a su hermano Manuel.

La confesión se habría producido este viernes ante un juez, según adelantó el programa En boca de todos, presentado por Nacho Abad. De acuerdo con esa información, Julián reconoció que fue él quien acabó con la vida de la mujer y aseguró que su hermano —conocido como Lolo— no tuvo ninguna implicación en los hechos.

La confesión y la coartada del otro hermano

La versión del detenido coincide con la coartada que Manuel González ha mantenido desde el inicio. Según esa explicación, en el momento en que se produjo el crimen —alrededor de las 23:00 horas del 9 de mayo de 2017— se encontraba saliendo del hospital de Mérida, donde tenía ingresado a un familiar.

El abogado de los hermanos, José Duarte, evitó detallar el contenido de las declaraciones, aunque sí confirmó de forma indirecta la existencia de esa confesión. Preguntado por los periodistas sobre si uno de los detenidos había asumido la autoría del crimen liberando al otro de responsabilidad, respondió: "Hombre, eso por supuesto".

En los días previos, el letrado también había defendido públicamente la presunción de inocencia de sus clientes y llegó a afirmar ante los medios que debía mantenerse "al 400%", recordando además que "culpable es un término jurídico que lo establece un juez".

El hallazgo de los restos tras los registros

El avance en la investigación se produjo tras los registros practicados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los últimos días. Durante estas actuaciones se localizaron restos óseos en la vivienda de los hermanos que posteriormente se confirmó que pertenecían a Francisca Cadenas.

Los restos fueron hallados enterrados bajo el suelo enlosado del patio de la casa, ocultos bajo numerosas macetas y varios electrodomésticos, entre ellos varias lavadoras. Ambos hermanos residían a escasa distancia del domicilio de la víctima, apenas a dos casas de separación.

Los detenidos, de 55 y 50 años —siendo Julián el menor—, habían sido citados el pasado 9 de marzo para declarar ante la UCO de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Zafra. Tras ese interrogatorio negaron cualquier relación con el caso y aseguraron ante los medios desplazados a la localidad que eran "inocentes y cabezas de turco".

Una investigación abierta desde 2017

Según otra de las informaciones publicadas sobre el caso, cuando los agentes trasladaban a los hermanos para realizar inspecciones en varias propiedades del municipio, Manuel González se dirigió a José Antonio, uno de los hijos de la víctima, para asegurarle que desconocía lo ocurrido: "Yo no sabía nada".

Imágenes de los registros llevados a cabo en Hornacho (Badajoz) por el caso de Francisca Cadenas.#GuardiaCivil pic.twitter.com/VPjT6qFgPV — Guardia Civil (@guardiacivil) March 13, 2026

La desaparición de Francisca Cadenas se produjo el 9 de mayo de 2017. Durante años, la falta de indicios llevó incluso a contemplar la posibilidad de que la mujer se hubiera marchado voluntariamente, una hipótesis que su familia rechazó siempre.