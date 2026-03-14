La Guardia Civil investiga a dos hombres por su posible implicación en la muerte de 27 perros durante un trayecto en ferry. Los animales fallecieron después de viajar en el interior de un vehículo en el que, según las pesquisas, no se garantizó una ventilación adecuada ni los cuidados necesarios para su transporte.

Un transporte para actividades cinegéticas

Los hechos se remontan a octubre del pasado año, cuando un grupo de cazadores de Mallorca contrató a una empresa de transporte de animales con sede en Cataluña para trasladar 36 perros desde Palma hasta Lituania y de regreso. El viaje tenía fines cinegéticos, pero el trayecto de vuelta terminó en tragedia.

Durante el trayecto marítimo de regreso a Palma, 27 de los animales murieron dentro del vehículo en el que eran transportados. Tras conocerse lo sucedido, agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Guardia Civil en Mallorca iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los posibles responsables.

Falta de aire y cuidados durante el viaje

Las pesquisas han determinado que los perros fallecieron porque no se garantizó una calidad y cantidad de aire adecuada dentro del vehículo, además de no recibir los cuidados necesarios durante el transporte. Según los investigadores, la elevada cantidad de animales en el interior y sus características físicas provocaron una acumulación de calor metabólico, humedad y dióxido de carbono, condiciones que la mayoría de los perros no pudieron soportar.

En el marco de la operación Xólotl, la Guardia Civil ha investigado a dos personas por un supuesto delito contra los animales: el responsable de la empresa encargada del transporte y el conductor del vehículo, un joven de 21 años. Las diligencias ya han sido remitidas al juzgado correspondiente, que deberá determinar las posibles responsabilidades por la muerte de los animales.