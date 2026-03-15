Un hombre de 44 años ha sido detenido en varias ocasiones tras hacerse pasar por trabajador de empresas de alquiler de vehículos en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona – El Prat. El sospechoso aprovechaba el momento en el que los turistas devolvían el coche para ofrecerse a entregar las llaves en la oficina, pero en realidad se llevaba el vehículo para venderlo en el mercado negro.

El método del falso empleado

El hombre actuaba principalmente en las terminales 1 y 2 del aeropuerto, donde se sitúan las zonas destinadas a la devolución de vehículos de alquiler. Allí esperaba a que los clientes estacionaran el coche y se acercaba con aparente normalidad, simulando ser un trabajador de la empresa. Con amabilidad, se ofrecía a llevar las llaves a la oficina para agilizar el trámite mientras los clientes terminaban la gestión administrativa.

Cuando las víctimas se marchaban hacia el mostrador de la compañía, el falso empleado simplemente arrancaba el vehículo y abandonaba el lugar. En algunos casos, el coche era utilizado durante un tiempo y después abandonado; en otros, según los investigadores, intentaba colocarlo en el mercado negro, donde podía acabar siendo usado en otros delitos.

Las cámaras de seguridad del aeropuerto han sido clave para identificar su modus operandi, que repetía con frecuencia aprovechando que muchos turistas desconocen el procedimiento exacto de devolución de vehículos en el aeropuerto.

Seis detenciones en un solo mes

Los Mossos d'Esquadra han detenido al sospechoso hasta seis veces en un mes, una cifra que refleja la reiteración de sus actividades. El hombre acumula ya 55 antecedentes policiales, lo que lo convierte en uno de los delincuentes más activos en este tipo de robos en el aeropuerto barcelonés. En una de las últimas detenciones, los agentes lo localizaron en Sant Adrià después de que abandonara un coche robado en el distrito de Sant Martí, en Barcelona. Fue arrestado cuando se dirigía al hotel donde suele alojarse tras cometer los robos.

A pesar de las detenciones, el caso refleja las dificultades para frenar a delincuentes multirreincidentes. Según explican especialistas jurídicos, muchos de estos hechos se investigan como hurto de uso, es decir, la apropiación temporal del vehículo sin intención demostrada de venderlo, lo que conlleva penas menores como multas. Esta situación provoca que, tras ser detenido, el sospechoso quede en libertad poco después, pudiendo repetir el mismo método una y otra vez.