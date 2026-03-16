Un adolescente de 14 años mata a su madre de un disparo durante una discusión por una tablet

Un adolescente de 14 años ha sido acusado de asesinar presuntamente a su madre tras dispararle en la cabeza en su vivienda de Cheyenne, en el estado de Wyoming (Estados Unidos). El menor afrontará cargos por asesinato en primer grado y será juzgado como adulto, según informan varios medios locales.

Los hechos se remontan al pasado 7 de marzo, cuando agentes de la oficina del sheriff del condado de Laramie acudieron a un domicilio tras recibir el aviso de que una mujer presentaba una herida de bala en la cabeza. En un primer momento, el suceso se investigó como un posible suicidio.

Al llegar a la casa, los agentes encontraron a la víctima inconsciente pero aún con signos vitales. La mujer, identificada como Theresa McIntosh, de 41 años, fue trasladada inicialmente a un hospital de la zona y posteriormente a un centro médico en Colorado debido a la gravedad de sus heridas. Finalmente, falleció días después.

En el interior de la vivienda fue detenido su hijo, un menor de 14 años que posteriormente acabaría confesando haber efectuado el disparo. Según documentos policiales citados por medios locales como Wyoming Tribune Eagle y Cowboy State Daily, el adolescente ofreció inicialmente a las autoridades una versión diferente de lo ocurrido y aseguró que su madre se había disparado.

Una discusión que acabó en tragedia

La investigación policial apunta a que el crimen se produjo tras una discusión relacionada con una tableta electrónica. De acuerdo con la declaración jurada presentada ante el tribunal, el menor había cogido la tableta a un conocido, lo que provocó el enfado de su madre cuando se enteró de lo ocurrido. Durante la discusión, McIntosh llegó a llamarle "ladrón", lo que, según el propio joven, le hizo sentirse profundamente ofendido.

Tras el primer enfrentamiento, madre e hijo se separaron momentáneamente: McIntosh se puso a resolver un rompecabezas mientras le pedía al menor que continuara con sus tareas escolares. Sin embargo, poco después volvieron a discutir, esta vez por la contraseña del dispositivo. Según recoge el Wyoming Tribune Eagle, el adolescente había logrado descifrarla y la había anotado en una libreta.

Cuando su madre le exigió que le entregara también esa libreta, el joven la cogió y la lanzó dentro de su habitación. Según la reconstrucción de los hechos recogida en la documentación judicial, en el momento en que McIntosh se inclinó para recogerla, el adolescente le disparó en la cabeza. El arma utilizada había sido sustraída días antes del coche de la propia víctima, según indicaron los investigadores.

Lo que ocurrió dentro de la vivienda

En el domicilio también se encontraba el padre del menor, pareja de McIntosh, aunque no presenció el momento del disparo. Según declaró a la policía, se encontraba en el sótano jugando a videojuegos con auriculares con cancelación de ruido, por lo que no escuchó claramente lo sucedido. En un momento dado percibió un sonido que interpretó como "un globo explotando".

Aproximadamente una hora más tarde subió al piso principal y encontró a su esposa en el suelo con una herida de bala, mientras su hijo permanecía fuera de la habitación. En ese momento, el menor volvió a sostener que su madre se había disparado.

Las sospechas de los investigadores durante la inspección de la escena llevaron finalmente al adolescente a admitir su responsabilidad. En su declaración también reconoció que había pensado en hacer daño a su madre en otras ocasiones.

El padre indicó a los investigadores que el joven estaba recibiendo atención psicológica y medicación por problemas de salud mental. Las autoridades, por su parte, no han ofrecido más detalles sobre su historial clínico ni sobre el arma empleada.

Si finalmente es declarado culpable, el adolescente podría enfrentarse a una condena de cadena perpetua. Por el momento no ha trascendido si cuenta con representación legal.