Un futbolista de 20 años confiesa el asesinato de una empresaria por orden de unos estafadores

El futbolista ruso Danil Sekach, de 20 años, ha confesado el asesinato de una empresaria en su domicilio de Moscú después de actuar presuntamente siguiendo las instrucciones de un grupo de estafadores. El joven se enfrenta ahora a una posible condena de hasta 15 años de prisión por un delito de homicidio.

Según informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), el crimen se produjo el pasado viernes cuando Sekach acudió al apartamento de la víctima con el objetivo inicial de abrir una caja fuerte. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores, los estafadores que lo dirigían a distancia acabaron ordenándole que asesinara a la propietaria del piso.

"Por orden de los estafadores, (el asaltante) llegó (al apartamento) para abrir la caja fuerte. Seguidamente, estos le ordenaron matar a la dueña del piso", explicó el organismo en un comunicado difundido a través de su canal oficial, según recoge el propio CIR.

La empresaria se negó a facilitar el código de la caja fuerte y fue entonces cuando el joven la atacó violentamente. Las autoridades sostienen que la víctima recibió varios puñetazos y puñaladas durante el asalto.

El crimen ocurrió delante de la hija de la víctima

El asesinato se produjo además en presencia de la hija de la empresaria, una menor de 16 años. Según las autoridades rusas, los estafadores también habrían manipulado a la joven mediante llamadas telefónicas en las que se hicieron pasar por agentes de policía.

Tras el crimen, Sekach continuó obedeciendo las instrucciones que recibía. Según el Comité de Instrucción de Rusia, lanzó por la ventana el botín obtenido —unos 2.000 dólares, además de joyas y monedas de colección— y mantuvo retenida a la menor en la vivienda hasta el día siguiente.

Las fuerzas de seguridad lograron localizar al sospechoso pocas horas después. Fue detenido el sábado en un hotel situado a unos 14 kilómetros del lugar donde se produjo el asesinato. En el momento de su arresto, el futbolista reconoció su participación en los hechos. "Lo admito todo y me arrepiento", declaró ante los investigadores.

El Comité de Instrucción ha abierto contra él una causa penal en virtud del artículo 105 del Código Penal de Rusia, que tipifica el delito de asesinato y contempla penas de hasta 15 años de prisión.

Una carrera deportiva truncada por un asesinato

Sekach militaba en el equipo B del club Ural de Ekaterimburgo. Desde la entidad explicaron, según informó la agencia RIA Nóvosti, que el defensa había abandonado recientemente la disciplina del club alegando que iba a trasladarse a Moscú para continuar sus estudios.

El jugador había pasado previamente por las academias de varios clubes conocidos del fútbol ruso, entre ellos el Lokomotiv de Moscú, el Rostov, el Stroguinó y el Saturn. Incluso llegó a formar parte de las categorías inferiores de la selección rusa. Su trayectoria deportiva, sin embargo, ha quedado abruptamente truncada por un caso criminal que ha conmocionado al país.