El Tribunal de la Corona de Bristol ha condenado a 24 años de prisión a Nathan Bennett, de 30 años, tras ser declarado culpable de varios delitos sexuales cometidos contra menores de muy corta edad en una guardería de la ciudad británica. El juez William Hart, encargado del caso, lo calificó como un "delincuente peligroso" y subrayó el daño psicológico causado a las víctimas.

El veredicto llega después de que Bennett fuera declarado culpable de ocho cargos, entre ellos dos de violación, cuatro de agresión sexual y dos de agresión por penetración. Además de la pena de prisión, el condenado deberá cumplir un periodo adicional de seis años de libertad condicional una vez salga de la cárcel.

Pruebas clave en las cámaras de seguridad

Los hechos salieron a la luz tras las sospechas de varios padres y trabajadores del centro Partou King Street, lo que llevó a revisar las grabaciones de seguridad. Agentes especializados analizaron cientos de horas de vídeo procedentes de 18 cámaras instaladas en la guardería.

Las imágenes permitieron identificar múltiples agresiones y confirmar que al menos cinco menores, de entre dos y tres años, fueron víctimas de los abusos. En algunos de los vídeos se observan comportamientos especialmente graves, como la manipulación inapropiada de los niños por parte del acusado.

Durante el juicio, varios testigos señalaron conductas preocupantes que habían pasado desapercibidas durante meses, como una actitud excesivamente posesiva hacia algunos menores o el hecho de mantenerlos sentados en su regazo durante largos periodos sin justificación.

Un caso de extrema gravedad

Antes de dictar sentencia, el juez aseguró que Bennett "nunca más estará en una posición similar" que le permita tener acceso a menores. La justicia británica ha considerado probado que el acusado aprovechó su puesto de confianza para cometer los delitos, lo que agrava aún más la gravedad de los hechos.

Este caso ha generado una fuerte conmoción por la corta edad de las víctimas y ha vuelto a poner el foco en la importancia de los controles y protocolos de seguridad en centros infantiles.