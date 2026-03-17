Detenida una madre tras levantar del pelo y golpear a su hija de dos años en un parque de Granada

Una mujer de 29 años ha sido detenida en Granada por presunto maltrato a su hija de dos años en el Parque Federico García Lorca, tras ser vista zarandeando y golpeando a la menor por varios testigos.

La detención se produjo después de que varios ciudadanos alertaran a la Policía Local sobre la supuesta agresión. Según los testimonios, la madre habría levantado a la niña del cabello, zarandeado y golpeado de manera reiterada, para posteriormente introducirla bruscamente en un carricoche, llegando incluso a patearlo.

Un mal comportamiento

Los agentes que acudieron al lugar interrogaron a la mujer sobre los hechos. Según la Policía Local, la joven no negó los hechos y los justificó alegando que la menor "se comportaba muy mal". Estas declaraciones reforzaron la actuación policial y llevaron a su detención por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar.

Tras la intervención, la niña fue trasladada a un centro sanitario para recibir atención pediátrica. Las actuaciones fueron remitidas a la autoridad judicial y a los servicios de protección de menores para su seguimiento.